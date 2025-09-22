En eksplosjon av sex, død og dragedrepere

Det mangler ikke på fantasi og fantasy i «Dragonblood» på Det Norske Teatrets Scene 3. Her Julie Moe Sandø i midten som Julie The Dragonslayer, bak i grønt Tord Kinge som Dragonblood. Foto: Ole Herman Andersen/Det Norske Teatret

Scenekunstduoen Only Slime utvider konseptet for hva musikal og teater kan være med «Dragonblood», som må være årets mest ambisiøse og ressurskrevende oppsetning på Det Norske Teatrets øverste scene. Et nyskrevet musikaleventyr basert på gamingkultur, fantasy, rollespill, pop og heavy metal, det hele ispedd ildsprutende drager, barske vikinger og en ironisk illusjonslek med bondage, S/M-sex og heksebrygg som skal gi evig liv.

«Dragonblood» er et resultat av at Det Norske Teatrets sjef Kjersti Horn i år har gitt bort Scene 3 til pop- og scenekunstduoen Only Slime og regissør og skuespiller Tani Dibasey. Mens de samarbeidet om en rekke premieren før sommeren, er høstens første oppsetning en langt større satsing av Only Slime alene.

Duoen består av Claudia Cox og Tobi Pfeil, førstnevnte opprinnelig australier som har studert musikk i Norge, mens Pfeil fra Oslo har lang bakgrunn fra gaming, diverse band og ulike deler av scene- og performancekunsten. De har funnet hverandre i et estetisk egenartet uttrykk der byggeklossene hentes fra et uinnskrenket popkulturelt univers av dataspill, rollespill, kunstmusikk, opera, hyperpop og teater.