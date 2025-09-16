En aura av kongelig selvbevissthet
For kongefamilien er Netflix-filmen «Rebel Royals: An Unlikely Love Story» uheldig. For Märtha og Durek Verrett er den en gullbillett til en lukrativ superstjernestatus.
Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har mye åndelig for seg i Netflix-dokumentaren «Rebel Royals: An Unlikely Love Story»
Foto: Netflix
Film
Netflix-dokumentaren «Rebel Royals: An Unlikely Love Story» er en godt polstret kjendisframstilling av en
annerledes kjærlighetshistorie. Den ender med at en norsk prinsesse som har
drevet engleskole, gifter seg med en selverklært amerikansk sjaman og tidligere
egyptisk farao i et av tidenes mest medieomtalte bryllup. I Geiranger, med hele
verdenspressen til stede.
Det vil si, de eneste som fikk enerett med filmkamera til å kikke bak de store hvite teppene
som skjulte prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett på bryllupsdagen, var Netflix. Det er blitt en dokumentarfilm som er mer edruelig
enn man kunne tenkt på forhånd, men samtidig også en ramlende trommel av en fortelling som
pøser på med effektfulle arkivopptak, skjermdumper fra sosiale medier, rykter, sladder, insinueringer og biografisk krydder.
Fra «Tiger King»-skaperen