En aura av kongelig selvbevissthet

For kongefamilien er Netflix-filmen «Rebel Royals: An Unlikely Love Story» uheldig. For Märtha og Durek Verrett er den en gullbillett til en lukrativ superstjernestatus.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har mye åndelig for seg i Netflix-dokumentaren «Rebel Royals: An Unlikely Love Story»

Netflix-dokumentaren «Rebel Royals: An Unlikely Love Story» er en godt polstret kjendisframstilling av en annerledes kjærlighetshistorie. Den ender med at en norsk prinsesse som har drevet engleskole, gifter seg med en selverklært amerikansk sjaman og tidligere egyptisk farao i et av tidenes mest medieomtalte bryllup. I Geiranger, med hele verdenspressen til stede.

Det vil si, de eneste som fikk enerett med filmkamera til å kikke bak de store hvite teppene som skjulte prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett på bryllupsdagen, var Netflix. Det er blitt en dokumentarfilm som er mer edruelig enn man kunne tenkt på forhånd, men samtidig også en ramlende trommel av en fortelling som pøser på med effektfulle arkivopptak, skjermdumper fra sosiale medier, rykter, sladder, insinueringer og biografisk krydder.

Fra «Tiger King»-skaperen

