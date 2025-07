En ambisiøs og skandaløs kvinne

Svenske Anna Andersson var atten år gammel da hun i 1842, som så mange andre svenske unge kvinner, søkte arbeid i den norske hovedstaden. Hun startet på Hjula veveri ved Akerselva. Etter noen år fortsatte hun som håndarbeidslærer på Eugenia stiftelse, som fra 1848 holdt til i Akersveien 2. Institusjonen var en kristen oppdragelsesanstalt for unge, foreldreløse jenter som fikk opplæring i å sy, strikke, karde, spinne og veve, i tillegg til husstell.

Før 1850 ble Anna selskapsdame for enkefru Dorothea Christophersdatter From, som eide Frydenlund eller Fromsløkken, som senere fikk adresse Rosenborg gate 2. Anna fulgte enkefruen til hennes sosiale treff, og de var kjent for å gå arm i arm på Hegdehaugen. Anna var vakker og ryktene gikk i borgerlige kretser om hennes løslevnet. Kallenavnet «Svenske-Anna», oppleve hun selv som ødeleggende for sine ambisjoner, og med fru Froms anbefaling og tillatelse fra faren i Borås, søkte hun om å endre fornavnet til Mathilde Cathrine.

Enkefru From hadde den kjente eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen som leieboer. Offisielt var han ungkar hele livet. I realiteten var han og Mathilde samboere i mange år. Paret brøt ikke bare borgerlige normer når de levde sammen uten å gifte seg. Konkubinat, eller ekteskapsliknende samliv, var i realiteten forbudt helt fram til 1972, da straffelovens bestemmelser både mot homofili og ugift samliv ble opphevet. Mathilde sa de var som «bror og søster», men det finnes brev mellom dem som vitner om et erotisk forhold.