Emmy-prisen glapp for «Ibelin»: – Vi har hatt en fantastisk reise

Regissør Benjamin Ree da han tok imot Amandaprisen i 2024. Filmen konkurrerte i helgen om en Emmy i USA. Jan Kåre Ness / NTB

Den norske filmen, med Benjamin Ree som regissør, var nominert i kategorien «Fremragende innsats innen dokumentarfilm» ( Exceptional Merit In Documentary Filmmaking ).

– Vi er ekstremt stolte over å ha blitt nominert til en Primetime-Emmy. Dette ser vi på som et verdig punktum for en utrolig reise for filmen, skriver regissøren i en melding til NTB.

Filmens engelske tittel er «The Remarkable Life of Ibelin».

Feiring med vinneren

Etter utdelingen ventet feiring sammen med vinneren., «Patrice: The Movie», røper regissøren.

Filmen fra 2024 er regissert av Ted Passon. Den skildrer forholdet mellom to personer med funksjonsnedsettelser som ønsker å forlove seg, men ikke kan gjøre det fordi de sannsynligvis vil miste deler av eller hele sin trygd og helseforsikring på grunn av den såkalte ekteskapsstraffen i USA.

Den tredje nominerte i klassen var «I Am: Céline Dion», regissert av Irene Taylor.

Skildrer gameren Ibelin

Den norske dokumentaren tar for seg livet til gameren Mads «Ibelin» Steen, som døde av en muskelsykdom bare 25 år gammel.

Foreldrene trodde hele tiden at sønnen levde et ensom liv, men etter at han døde kom det fram at han hadde mange venner i spillverden gjennom spillet «World of Warcraft».

Dokumentaren hadde premiere i mars i fjor og ble sluppet på strømmetjenesten Netflix i slutten av oktober.

Søster og mor til stede

Regissør Ree er i Los Angeles sammen med filmens produsent, Ingvil Giske.

Også Trude Steen, moren til Mads, og søsteren Mia Steen er med, får NTB opplyst.

Da Robert Steen, faren til Mads og Ap-politiker som blant annet har vært Oslos helsebyråd, var på festpremieren i forbindelse med Netflix-lanseringen, var det 157. gang han så filmen.

– Det oppleves nesten surrealistisk. Vi har vært på reise i Storbritannia og USA, der de store medieselskapene legger ut lange historier om filmen. Og det allerede før en norsk dokumentarfilm om en normal, norsk gutt har hatt premiere, sa Robert Steen til NTB den gangen.