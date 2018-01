Eminem gjør som Marcus & Martinus

Kultur

Av NTB og Espen H. Rusdal

Få, om noen rappere er større enn Eminem. Han gjestet Oslo i 2001. Sidne har Eminem turnert sjelden og de siste årene har han kun gjort sporadiske konserter.

Siden sist har Eminem gitt ut seks studioalbum og solgt over 100 millioner plater. Når han nå har latt seg lokke til Norge, tar han med seg sitt nye album «Revival», som kom før jul i fjor – og tre tiår med hitlåter.

Det er arenaen Oslo Sommertid som av arrangør Atomic Soul trekkes fram som årsaken til at man har fått lokket rapens superstjerne hit. Det er altså Voldsløkka, der Marcus og Martinus spilte foran 35.000 mennesker i fjor, som nå skal huse Eminem-fansen 30. juni. Potensielt kan grøntområdet romme 60.000, er det tidligere meldt.

Verdensstjerne

– At vi endelig har klart å få ham til Norge er helt vanvittig! Eminem spiller ikke hvor som helst – det måtte en arena som Oslo Sommertid til for å få verdensstjernen til å gjeste Norge. Dette blir en konsertopplevelse av det helt sjeldne slaget, lyder det fra ansvarlig arrangør, Peer Osmundsvaag.

Eminem topper på ny listene med låten «River» fra «Revival»-skiven, etter gamle, mørke godlåter som «Stan», «The Real Slim Shady», «Without Me», «My Name Is», «Cleanin’ Out My Closet», «Love the Way You Lie» og «Lose Yourself».

– Eminem er kjent som en av musikkens beste tekstforfattere gjennom tidene. Du kan høre hans enorme innflytelse i flowen til annenhver rapper på dagens lister, sier Osmundsvaag.

Bookingsjefen gråt

Billettsalget starter 9. februar til norgeskonserten.

Det er også klart at Eminem er i ankomst til Roskilde 4. juli, der han naturligvis spiller på Orange scene. I en pressemelding sier bookingsjef Anders Wahrén på Roskilde:

– Eminem er en av de største artistene i sin generasjon og i nesten 20 år har vi forsøkt å få ham til Roskilde Festival. Dette er en av de råeste bookingene vi har gjort og jeg må innrømme at jeg felte noen tårer da jeg fikk den endelige bekreftelsen.

Wahrén fastslår at Eminem har brakt hiphopen ut til den brede befolkningen verden over, og at hans betydning for musikken gjennom de to siste tiårene er uten sidestykke.

Før han reiser til Europa, har Eminem «varmet opp» på en rekke amerikanske konserter.