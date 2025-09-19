Elisabeth Teige klar for drømmerollen

– Jeg er klar, sier Elisabeth Teige, som skal synge den kanskje største rollen i Wagners «Nibelungens ring». Foto: Sissel Hoffengh

– Jeg er veldig klar. Dette er den ultimate rollen som sopraner i mitt fag ønsker å synge, sier Elisabeth Teige.

I disse dager planlegger Den Norske Opera & Ballett oppsetningen av Wagners gigantiske «Ringen» -syklus som skal spilles mellom 2027 og 2029.

Richard Wagners «Nibelungens ring» består av de fire verkene «Rhingullet», «Valkyrien», «Siegfried» og «Götterdämmerung», og vil bli Operaens største kunstneriske løft på mange tiår. Den ikoniske rollen som Brünnhilde, skal synges av ringere enn Elisabeth Teige, en av vår tids fremste operasangere og Wagner-tolkere.