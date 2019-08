– Jeg er veldig sint og forstår ikke avgjørelsen. Med mine papirer forventet jeg å få et visum, sier El Masry til Klassekampen.

Han ble invitert av Kirkelig Kulturverksted utstillingen «Prayers – on power and powerlessness» som skal vises i Kulturkirken Jakob i Oslo. Han skulle også på et to måneder langt kunstneropphold i Kunstkvarteret Lofoten.

Utstillingen viser forgylte, oppblåsbare stridsvogner, symboler på hvilke enorme pengesummer som brukes på krigføring.

El Masry søkte visum, men fikk nei, selv om han hadde lagt ved forsikringer fra Kirkelig Kulturverksted og Kunstkvarteret Lofoten om at de dekker reise og opphold.

UDI oppgir som årsak at det erfaringsmessig er mange egyptere som vil bosette seg i andre land. Videre i avslaget, som Klassekampen har fått innsyn i, heter det at UDI tviler på at kunstneren vil forlate Schengen-området før visumet utløper.

Daglig leder i Kirkelig Kulturverksted Erik Hillestad mener det generelt er problematisk å nekte en kunstner fra et land med økonomiske og sosiale utfordringer, adgang til Norge.

Steinar A. Munch Rotevatn, områdeleder for visum- og au pair-enheten i UDI, kommenterer avslaget i en epost: «Vi er satt til å vurdere søknader ut ifra alle relevante opplysninger opp mot vilkårene for å få visum. Søkeren har klaget på vedtaket, og i den forbindelse kommet med nye opplysninger som kan endre utfallet.»

Rotevatn bemerker at «de aller fleste som søker om visum, får visum».