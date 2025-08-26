Édouard Louis' «Kollaps»: Det livet han unngikk
Édouard Louis har filleristet det franske klassesamfunnet med sin egen familiehistorie.
Édouard Louis kommer med ny bok og er aktuell som æresgjest under Fossefestivalen i Oslo i september
Foto: Jean-François Robert/Aschehoug forlag
Bok
Som vidunderbarnet i en fattig arbeiderfamilie i
Nord-Frankrike har han brukt sin begavelse og sin utdannelse ved et fransk
eliteuniversitet til å vise fram det andre Frankrike i en rekke velskrevne
romaner.
Den sjuende og siste boka i denne unike familieodysseen er
nå oversatt til norsk av Helge Halmøy. «Kollaps» handler om den eldste brorens
alkoholisme og død i en alder av 38 år.