Édouard Louis' «Kollaps»: Det livet han unngikk

Édouard Louis har filleristet det franske klassesamfunnet med sin egen familiehistorie.

Édouard Louis kommer med ny bok og er aktuell som æresgjest under Fossefestivalen i Oslo i september

Bok

Publisert

Som vidunderbarnet i en fattig arbeiderfamilie i Nord-Frankrike har han brukt sin begavelse og sin utdannelse ved et fransk eliteuniversitet til å vise fram det andre Frankrike i en rekke velskrevne romaner.

Den sjuende og siste boka i denne unike familieodysseen er nå oversatt til norsk av Helge Halmøy. «Kollaps» handler om den eldste brorens alkoholisme og død i en alder av 38 år.

frankrike familiehistorie bok anmeldelse litteratur kultur édouard louis
