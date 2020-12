Dylan selger rettighetene til livsverket

Det er New York Times som melder at Universal Music Publishing Group kjøper rettighetene til noen av den nyere musikkhistoriens aller mest kjente sanger. «Blowing In The Wind» og «The Times Are A-Changin'» er bare to låter fra en katalog som står igjen som høydepunkter fra artisten som har vært en av de fremste stemmene innen populærmusikken siden debuten på begynnelsen av 1960-tallet. han skrev platekontrakt med Columbia Records i 1960, og ble raskt en av sin generasjons mest markante artister i USA med protestsanger og rettighetskamp.

Så tidlig som i 1964 fastslo han at han ikke ville være en talsperson, og har siden hatt en karriere preget av mange stiskifter og oppgjør med egen karriere. Han har utgitt 39 soloplater, og har fram til nå vært ute på sin såkalte «Never Ending Tour» med en rekke konserter også i Norge. Livsverk ble i tillegg kronet med Nobels litteraturpris i 2016.

Oppkjøpet av rettighetene som Bob Dylan i all hovedsak personlig har hatt kontroll over, inkluderer alt fra de aller første innspillingene til og med sangene på hans siste album, «Rough and Rowdy Ways», som ble utgitt så sent som i sommer.

Prisen på salget er ikke offentlig, men den amerikanske storavisen skriver at avtalen estimeres til en verdi av 300 millioner dollar, eller rundt 2,6 milliarder norske kroner.