Durek Verrett i Netflix-film om første møte med kongeparet: – De hatet klærne mine

Kongefamilien, og især kongeparet, er en sentral del av den nye dokumentaren om Märtha Louise og Durek Verrett som ble sluppet på Netflix tirsdag morgen.

I dokumentaren forteller Durek Verrett om da han skulle møte kongeparet for første gang, et møte som ikke gikk helt etter planen, ifølge ham:

– Da jeg møtte dronningen og kongen, stirret de bare på meg, og det var fullstendig stille, sier Verrett.

Han forteller at han var ikledd kimono og cowboystøvler under møtet med de kommende svigerforeldrene.

– Jeg ante ikke at jeg skulle hatt på meg en dress fordi jeg trodde jeg kunne være meg selv, slik Märtha sa. Men det var åpenbart ikke tilfellet, fordi de hatet klærne mine. Nesten alt jeg gjorde var feil, og det gjorde de alltid klart overfor Märtha, sier han om sin opplevelse av møtet.

– Det var ikke som om de sa: «Velkommen til vår familie, vi forstår deg og elsker deg». Det var mer i retning av: «Hvorfor er du sammen med denne fyren?».

Kongeparet medvirker ikke

Kongeparet har ikke selv ønsket å medvirke i dokumentaren, men medvirker likevel indirekte både i en lang rekke innklippsbilder, arkivfoto og intervjuer fra andre medier. NTB har vært i kontakt med Slottet om dokumentaren, men har foreløpig ikke fått svar.

Dette er spørsmålene NTB har stilt:

– Verrett kommer med en del beskrivelser av kongeparet og skildrer at dere viste motvilje til å ta ham i mot i familien. Stemmer dette overens med kongeparets forståelse av disse møtene og samtalene?

– I dokumentaren blir prinsessetittelen og de kongelige tilknytningene brukt hyppig. Er dette et brudd på avtalen med kongehuset?

– Kongeparet og tidvis kongefamilien er en sentral del av handlingen og vises både gjennom arkivfoto og intervjuer i andre sammenhenger. Er dette i tråd med avtalen?

– Kommer kongefamilien til å se dokumentaren?

Familieprat etter Harry og Meghan-intervju

I august 2022 ble kongen spurt om at Verrett brukte kongelige titler og begrep i kommersiell sammenheng, hvorpå kongen varslet at han skulle ta en prat med Verrett.

Han viser til da britenes prins Harry og hans kone Meghan lot seg intervjue av Oprah Winfrey, hvor de blant annet kritiserte den britiske kongefamilien for å ikke ha tatt imot Meghan på en god måte. I etterkant av dette intervjuet fikk Verrett en melding av kong Harald, forteller han:

– Der sto det: «Føler du at vi behandlet deg på samme måte?». Når jeg da svarte ja, sa de: «Ok, vi må ha en familiediskusjon», sier han.

Han forteller videre om at kongehuset etter familiediskusjonen sendte ut en pressemelding med klargjøring rundt bruken av de kongelige titlene, hvor også rasisme i sosiale medier og kritikk mot Verrett ble adressert.

– Da kongen og dronningen satte seg ned med meg, sa jeg: «Dere ser opplagt at Märtha elsker meg, og dere elsker datteren deres. Hvorfor beskytter dere oss ikke?». Og endelig hørte foreldrene hennes på meg, og kongen sa at han ikke godtok måten folk hadde behandlet meg på. Så de skrev en pressemelding om rasisme og behandlingen av meg. Det var stort, sier Verrett.

– Foreldrene mine er veldig åpne og vil alltid lære nye ting. Jeg tror det er det som holder dem unge. Da vi hadde klart å diskutere det på en kjærlig måte som familie, kom vi nærmere hverandre, sier prinsesse Märtha Louise i filmen.

Distanse til kongehuset

Hun forteller også om behovet for å skape et tydelig skille mellom kongehuset og paret. Hun og Verrett hadde mange samtaler med kongeparet – og hele familien – der man fikk snakket ut om alt, forteller hun.

– Alle sammen så at vi var kommet til et punkt der det ikke fungerte for dem og heller ikke for oss, forteller Märtha Louise.

– Vi ønsket å fortsette å være venner, og de ville ønske Durek velkommen i familien. Og for å gjøre dét, var vi nødt til å distansere oss litt fra dem, slik at ikke resten av familien granskes hver gang det oppstår kontroverser.

Etter endringene har ikke prinsesse Märtha Louise lenger en offisiell rolle, og blir ikke lenger invitert til store gallaer eller statsbesøk slik hun ble tidligere.

– Det har vært litt trist, men det er dét alle ville. Jeg er flink til å akseptere ting jeg ikke kan endre, forteller hun.

Verretts virke som sjaman vies plass i dokumentaren. Foto: Netflix / Handout / NTB

Refser pressen

Paret forteller i dokumentaren om en vedvarende bølge av kritikk fra pressen, noe som inntok et nytt nivå etter at paret kunngjorde sin forlovelse sommeren 2022.

– Kongefamilien gikk ikke ut i pressen og sa noe hyggelig om meg, noe som fikk folk til å tro at de bare tolererer meg, sier Verrett.

– Det har vært vanskelig for foreldrene mine. De støtter meg, men det er samtidig veldig krevende å balansere alt med pressen, forteller Märtha Louise.

Dokumentaren viser opptak fra da kong Harald besøkte Pressens hus i Oslo. Der blir kongen spurt hva han tenkte om at Verrett hevdet norsk presse hadde noe imot ham, hvorpå kongen svarer:

– Det har han vel ikke rett i, tror jeg. Men han føler han har mye motgang. Han sier alltid sånn: «Ahh, Norge», sier kongen og ler.

– Jeg skal bli kongelig

Veien til bryllupet i Geiranger, som fant sted i fjor, er den røde tråden i dokumentaren. Märtha Louise forteller at hun gjerne kunne hatt et intimt og lite bryllup.

– Dét kommer ikke til å skje. Jeg vil ha et kongelig bryllup. Fordi jeg skal bli kongelig, sier Verrett.

Netflix-dokumentar inneholder ingen opptak av kongefamilien som filmcrewet selv har filmet. I opptakene fra bryllupet vises aldri kongefamilien, bortsett fra et foto fra det offisielle bryllupsbildet.

NTB har også stilt prinsesse Märtha Louise flere spørsmål om filmen gjennom hennes manager Carina Scheele Carlsen. Blant annet er hun spurt om hun deler oppfatningen til Verrett av hans første møte med kongeparet og annen dialog med dem som er omtalt i filmen.

Svarer i uttalelse

NTB har fått svar i form av en uttalelse fra paret, hvor de sier:

«Det foreligger en avtale med Kongehuset, og av respekt for denne er vi begrenset i hva vi kan si om kongefamilien. Av den grunn kan vi ikke svare på de fleste spørsmålene som stilles».

Det de kan si, ifølge paret, er dette:

– Det er viktig å presisere at verken Märtha Louise eller Durek Verrett er executive producers av dokumentaren Rebel Royals. Den endelige redigeringen og retningen lå helt og holdent i hendene til regissør Rebecca Chaiklin, sammen med Netflix. Filmen reflekterer Rebeccas historie, fortalt fra hennes perspektiv.

– Vi erkjenner alvoret i denne situasjonen og viktigheten av å ivareta integriteten i avtalen fremover. I ettertid er det uten tvil ting vi skulle ønske vi hadde håndtert annerledes. Vårt fokus nå er å ta ansvar og sikre at vi går videre på en konstruktiv måte. På grunn av dette kan vi ikke svare på pressens spørsmål her, da selv det å gjøre det, i seg selv kan anses som et brudd på avtalen.

– Vi har begge et nært og kjærlig forhold til hvert enkelt medlem av kongefamilien. Vi bryr oss dypt om dem, og det gjør oss oppriktig vondt dersom noe i denne prosessen har påført dem smerte eller skade på noen måte.

– Samtidig mener vi at alle har rett til å fortelle sin egen historie – og det gjelder også oss. Det ville vært umulig å lage en dokumentar uten å erkjenne at Märtha Louise er en del av kongefamilien. Rebecca Chaiklin valgte sin innfallsvinkel: å dele vår kjærlighetshistorie. Vi er takknemlige for å ha hatt muligheten til å arbeide med henne og med Netflix for å bringe denne historien til live.