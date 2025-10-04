Drømmer om Champions League

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Jon Ranes har rett og slett kalt sin andre soloplate «Verdens beste album». Det er det ikke, og tittelen er neppe helt bokstavelig ment heller, men la oss si at albumet er mer enn godt nok, og bedre en svært mye annet innen sjangeren. Ranes har funnet en egen stemme innen viserocken og den gitarbaserte popen, og på sitt beste har han originalitet, klo, underfundig humor og en sans for å dyrke melankolien rundt tanker han slett ikke er alene om å bale med. Fra frustrerte Rosenborg-fotballfans, til å være trist drømmer i Schweigaards gate.

Jon Ranes kalte sitt første album «Loverboy», etter artistnavnet han bruker i Undergrunn. Nå har han som soloartist (nesten) helt klippet navlestrengen til moderskipet med et album som er så langt unna hip hop og trap man kan komme. Ett par unntak finnes, men det kommer vi tilbake til.