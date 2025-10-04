Drømmer om Champions League
«Ekke lett å være Rosenborg-fyr lenger nå», slår Jon Ranes fast på «Verdens beste album». Det med Rosenborg kan vi være enig i, det andre er åpent for diskusjon.
Jon Ranes fra Undergrunn er ute med soloplaten «Verdens beste album».
Foto: Agri Soltanpanah
Musikkanmeldelse
Jon Ranes har rett og slett kalt sin andre soloplate «Verdens
beste album». Det er det ikke, og tittelen er neppe helt bokstavelig
ment heller, men la oss si at albumet er mer enn godt nok, og bedre en svært
mye annet innen sjangeren. Ranes har funnet en egen stemme innen viserocken og
den gitarbaserte popen, og på sitt beste har han originalitet, klo, underfundig
humor og en sans for å dyrke melankolien rundt tanker
han slett ikke er alene om å bale med. Fra frustrerte Rosenborg-fotballfans, til å være trist
drømmer i Schweigaards gate.
Jon Ranes kalte sitt første album «Loverboy», etter artistnavnet
han bruker i Undergrunn. Nå har han som soloartist (nesten) helt klippet
navlestrengen til moderskipet med et album som er så langt unna hip hop og trap
man kan komme. Ett par unntak finnes, men det kommer vi tilbake til.