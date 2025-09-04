«Dirty Dancing»: Meloner, dans og legendariske løft

Mange middelaldrende hjerter vil glede seg når musikk- og danseteaterforestillingen «Dirty Dancing» settes opp på Chateau Neuf i høst. Jeg tør påstå at filmen fra 1987 med samme navn, med Patrick Swayze og Jennifer Grey i hovedrollene, preget en hel generasjon. Det er ikke den noen-og-førti-(eller femti-)åring som ikke kan nynne den udødelige avslutningslåta «(I’ve Had) The Time of My Life». Men selv om forestillingen byr på mye nostalgi og fin gjenskaping av filmens mange ikoniske øyeblikk, viser den også at det ikke nødvendigvis er så lett å overføre en filmklassiker til scenen.

I «Dirty Dancing» treffer vi ungjenta Baby, eller Frances (Ingrid Kayser), som sommeren 1963 reiser på ferie med foreldrene (Line Verndal og Terje Skonseng Naudeer) og søsteren Lisa (Guri Karijord) til hotellet Kellerman’s Mountain House. Den uskyldige ferieidyllen brytes raskt når Baby trekkes mot hotellets frigjorte danselærere, og da særlig den kjekke Johnny Castle (Martin Lilleberg).

Mens romantikken litt etter litt får blomstre, utspiller det seg større og mindre dramaer i hotellmiljøet, som en dramatisk abort og tyveri av gjestenes lommebøker, som også påvirker det gryende forholdet mellom Baby og Johnny.