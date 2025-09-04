«Dirty Dancing»: Meloner, dans og legendariske løft
«Dirty Dancing» er en underholdende og heftig, men noe ujevn forestilling fra den gang rocken var ung og troen på en bedre verden var sterk.
Johnny (Martin Lilleberg) og Baby (Ingrid Kayser) i et nært øyeblikk i «Dirty Dancing» , som denne høsten spilles på Chateau Neuf i Oslo.
Foto: Fredrik Arff
Teater
Mange middelaldrende hjerter vil glede seg når musikk- og
danseteaterforestillingen «Dirty Dancing» settes opp på Chateau Neuf i høst.
Jeg tør påstå at filmen fra 1987 med samme navn, med Patrick Swayze og Jennifer
Grey i hovedrollene, preget en hel generasjon. Det er ikke den
noen-og-førti-(eller femti-)åring som ikke kan nynne den udødelige
avslutningslåta «(I’ve Had) The Time of My Life». Men selv om forestillingen byr
på mye nostalgi og fin gjenskaping av filmens mange ikoniske øyeblikk, viser
den også at det ikke nødvendigvis er så lett å overføre en filmklassiker til
scenen.
I «Dirty Dancing» treffer vi ungjenta Baby, eller Frances (Ingrid Kayser), som sommeren 1963 reiser på ferie med foreldrene (Line
Verndal og Terje Skonseng Naudeer) og søsteren Lisa (Guri Karijord) til
hotellet Kellerman’s Mountain House. Den uskyldige ferieidyllen brytes raskt
når Baby trekkes mot hotellets frigjorte danselærere, og da særlig den kjekke
Johnny Castle (Martin Lilleberg).
Mens romantikken litt etter litt får
blomstre, utspiller det seg større og mindre dramaer i hotellmiljøet, som en
dramatisk abort og tyveri av gjestenes lommebøker, som også påvirker det
gryende forholdet mellom Baby og Johnny.