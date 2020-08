Til tross for begrensningene koronapandemien har skapt for kinobransjen, har hele 12 norske spillefilmer planlagt premiere denne høsten:

«Dianas bryllup», regi: Charlotte Blom

Satt til Sarpsborg, til et arbeiderklassemiljø, der regissør Charlotte Blom selv er oppvokst, skildres Liv og Terjes liv, observert fra sidelinja av datteren Diana (Ine Willmann), fra hun er en baby til hun flytter hjemmefra. Marie Blokhus og Pål Sverre Hagen i rollen som Dianas foreldrene. – Mange sensurerer seg selv når de er med andre. Disse menneskene gjør ikke det, sier Blokhus i sin beskrivelse av de to. – Spillet og kjemien mellom dem er underholdende, og tidvis veldig sort. Og jeg tror denne filmen er spesielt relevant, fordi mange har kjent på det å være med familien sin på godt og vondt, og særlig har nok mange kjent på det den siste tiden - også det som grenser til det uhyggelige, sier Blokhus. Premiere: 11. september Les også: Filmprodusenter krever statlig garantifond mot korona

«Kunstneren og Tyven», regi: Benjamin Ree

«Fuck me over. What the fuck!» utbryter han, og begynner å gråte. Kunstneren Barbora Kysilkova har malt et bilde av ham. Regissør Benjamin Ree bestemte seg for å følge historien om et rart vennskap som ble utviklet, etter at kunstneren Barbora Kysilkova oppsøkte rettsaken, og tyven som stjal to av hennes malerier. – Jeg fulgte med på kunsttyverier og hadde lest om denne saken i aviser. Jeg kom inn tidlig og begynte å filme. Da tenkte jeg at dette skulle bli ent kortfilmdokumentar på ti minutter. Så begynte jeg å få bedre og bedre opptak, prosjektet vokste. Når vi filmet mye skjedde uventede ting. Og på tre år visste jeg at jeg hadde en kinodokumentar, sier Ree under presentasjonen av dokumentarfilmen i Filmens hus. Filmen hadde sin premiere under Sundance, der den dessuten ble tildelt prisen World Cinema Documentary Special Jury Award for Creative Storytelling. «A stranger-than-fiction friendship story in which vérité techniques produce unbelievable results,» skrev Variety om filmen.

Norsk premiere: 18. september

«Knutsen og Ludvigsen og det store dyret», regi: Rune Spaans og Gunhild Enger

I oppfølgeren til «Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin» får de to besøk av den strenge konduktøren som vil kaste dem ut av tunnelen sin. Men da får de en idé: Bestefaren til Knutsen er en legendarisk sjørøver og kan ordne opp. Problemet er bare at de ikke vet hvor han er. – Jeg synes kanskje barn utfordres for lite, så det å gi de utfordrende materie er veldig gøy, sier regissør Gunhild Enger. Premiere: 25.september Les også: – Når Tom Cruise får svar, bør Kultur-Norge også få det

«Børning 3», regi: Hallvard Bræin

Etter å ha utsatt premieren som følge av koronapandemien, vil omsider også den tredje Børning-filmen møte sitt publikum i kinosalenes mørke i september. – Vi får med oss så dyktige skuespillere i dette universet, sier en oppstemt regissør Hallvard Bræin, som også mener de ikke bare har fått med seg de beste norske, men skryter også av å ha fått med seg de beste tyske skuespillerne. – Det er et kjempe-ensemble vi har fått med oss, sier Bræin. Sven Nordin som er med som en slags comic relief, har ikke helt fått samme inntrykk av en stor filmproduksjon - før han så klippen. – Jeg har følt at jeg er med på en liten film. Jeg og Otto Jespersen holder jo på med vårt og er en slags comic relief. Men det er et svært jævla puslespill det her, så jeg blir alltid dritimponert av å se den kjøringa, sier Nordin. premiere: 30. september Les også: Hun gjør deg til selskapets kulturelle midtpunkt

«Radiokameratene», regi: Ingrid Ese Folkestad

En dokumentarfilm om en frivillig drevet radiokanal, som handler om det å kjempe med nebb og klør for å forsvare sin eksistens i en modernisert verden. En hyllest til den norske dugnadssjela.

Premiere: 16. oktober

«Dragevokterens jul», regi: Katarina Launing

At denne barnefilmen er etter et originalskrevet manus for filmer, er regissør Katarina Launing takknemlig over: – Slik kan vi kan få inn dagsaktuelle tematikk - som jaget etter likes i sosiale medier, som vi ser i denne filmen, og som så blir satt opp imot andre verdier, forteller Launing som regisserer sin fjerde barne- og ungsdomsfilm. Men det er første gang hun lager film i et heldigitalt format. – Da er det fint å ha med en sjefsanimatør som har jobbet på «Jurassic World» tidligere. Han har laget en øgle og to på film før. Premiere: 30. oktober

«Gledelig jul», regi: Henrik Martin Dahlsbakken

Anne Marit Jakobsen spiller det som angivelig er hennes første hovedrolle noensinne, i Henrik Martin Dalsbakkens «Gledelig jul». Denne julefilmen som handler om ganske mye annet enn en gledelig jul, er etter et manus av Erlend Loe. – Det er nettopp det at dette ikke er en enkel, motstandsløs julefortelling, som jeg liker med dette manuset, sier Dahlsbakken selv. – Det skildrer en moderne norsk familiejul på godt og vondt. Som først og fremst underholder. Det varmer også, men på veien dit er det flere krumspring som også hører jula til. Som ensomhet. Det har også vært en sann fryd å lage en julefilm som er skutt på location i Norge. Det er det stadig færre av, sier den produktive regissøren som kan skilte med litt av et krem-ensemble. Premiere: 30. oktober Les også: – Målet har vært å berge bransjen over krisen

«Jul på KuToppen», regi: William Ashurst

Juleoppfølgeren til «KuToppen» fra 2018, nemlig «Jul på kutoppen», er en førjulsmusikal for hele familien. I stil med forrige film, er det et stort spenn av musikk, og produksjonsselskapet Qvisten Animasjon har tatt ansvar for å oppdra de unge tittere litt innen musikk: Blant annet skal Vidar Busk ha vært med på å lage musikk - og selveste Kvelertak har skrevet låta til fjøsnissen. Premiere: 6. november

«Brillebjørn feirer jul», regi: Maiken Marstrander

Johannes har mistet bestefaren sin, og dette er første jula han skal feire uten ham. Hvis ikke Johannes og Brillebjørn tar tak selv, blir det ikke den jula som de vanligvis får - det har tross alt vært bestefaren som var julegeneralen før han døde. premiere: 20. november

«Aksel», regi: Filip Christensen og Espen Saur

– Det er noe med å ha dine egen produksjoner som går ekstremt tett på i mange situasjoner som egentlig er strengt regulert, som under OL og slikt, sier Aksel Lund Svindal, om arbeidet med to regissører som ville lage filmen om ham. – Jeg ser jo nå at storyen blir noe helt annet når du er helt ufiltrert og med på alt, ler idrettsprofilen, som innrømmer at han lurte litt innimellom på hvor lenge de skulle dilte etter ham. – Det har vært en super reise inn i Aksels råskap. Mye har dukket opp gradvis ettersom vi har pirka borti ting, mens mye har dukka opp underveis også, forteller Filip Christensen, som er en av to regissører som har laget dokumentaren som er spilt inn i det beste format innen nyere kinoteknologi: 8K HDR, med Dolby Atmos audio. – Hva er det som gjør at man fortsetter når kroppen sier stopp. Hva er du mest redd for? Du setter jo helsa på spill, så hva er det du egentlig er mest redd for? Er det å tape eller å tryne? Sa regissør Espen Saur, om hva dokumentaren søker å finne ut av. Svindal selv presiserer at det ikke er noen kommersielle pengeinnspyttere med kommersielle interesser i filmen. Heller ikke Red Bull. Kun offentlig støtte: – Vi ville ikke at andre skulle ha muslighet til å forme på denne filmen, sier han. Premiere: 27. november Les også: Mistet moren som åtteåring: Nedturene formet Aksel Lund Svindal

«Oslo København», regi: Jan Vardøen

En ufrivillig barnløs kvinne som driver et inkassobyrå, inviterer med seg sin mye yngre regnskapsfører, Ingeborg, og hennes kjæreste på danskebåten, for å stille henne et ubehagelig spørsmål. Dramatikken for kammerspillet som utspilles på danskebåten skrus brått opp. – Man er på en båt og kan ikke gå noe sted. Så slipper man den bomben og så må man finne ut av ting. Vi har gått for en litt Ken Loach-approach, forteller regissør Jan Vardøen om filmen som forresten er spilt inn iløpet av bare 48 timer. – Jeg sa at vi lager ikke en film, men vi filmer et skuespill. Et som tok et halvt år å forberede seg til. Premiere: 27. november «Gunda», regi: Victor Kossakovsky – Når du har en film uten kjente skuespillere er det en enorm drakraft i å ha med slike navn, fortalte produsent Anita Rehoff Larsen. For denne svart-hvitt-dokumentaren om griser har fått med seg selveste Joaquein Phoenix på laget som utøvende produsent. Men også regissør Paul Thomas Anderson, etter litt mailutveksling, der de diskuterte muligheter for samarbeid. Resultatet får du 1.juledag. Premiere: 25. desember

«Den største forbrytelsen», regi: Eirik Svensson

Det som blir den først norske filmen om jødeforfølgelsene i Norge under andre verdenskrig, «Den største forbrytelsen», bygger på Marte Michelets bok med samme tittel. Eirik Svensson har regien. Manus er skrevet av Harald Rosenløw Eeg og Lars Gudmestad.

– Jeg tenker denne filmen er viktig, nettopp fordi jeg ikke kjente til det kapittelet av den norske historien om jødeforfølgelse før jeg leste boka. Det er viktig å fortelle om dette, så man ikke glemmer det, og at det aldri må skje igjen, forteller Jakob Oftebro som spiller hovedrolleinnehaveren, Charles Braude.

Premiere: 25. desember