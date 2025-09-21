– Det var ikke et kongedømme basert på kjærlighet og medfølelse
«Game of Thrones»-stjernen Nikolaj Coster-Waldau svinger sverdet som Vilhelm Erobreren i ny storserie. Historien er brutalt aktuell, mener han.
Danske Nicolaj Coster-Waldau spiller selveste Vilhelm Erobreren i «King & Conqueror», den nye storserien på HBO Max.
Foto: HBO Max
Kultur
Han slo gjennom hjemme i Danmark med 90-tallsgyseren
«Nattevakten». Han nådde nye skandinaviske høyder med Morten Tyldums
«Hodejegerne» (2011). Men det var som ridderkjekkasen Jamie Lannister i «Game
of Thrones» at Nicolaj Coster-Waldau ble internasjonal stjerne.
Nå inntar han strømmeskjermen som selveste Vilhelm Erobreren
i den britisk-amerikanske storserien «King & Conqueror». Dermed er det fram
med sverd og brynje igjen.
– Selv om det kanskje ser likt ut, vil publikum forstå at
dette er noe annet, bedyrer Coster-Waldau (55) overfor Dagsavisen om HBO
Max-serien.