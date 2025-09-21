– Det var ikke et kongedømme basert på kjærlighet og medfølelse

Han slo gjennom hjemme i Danmark med 90-tallsgyseren «Nattevakten». Han nådde nye skandinaviske høyder med Morten Tyldums «Hodejegerne» (2011). Men det var som ridderkjekkasen Jamie Lannister i «Game of Thrones» at Nicolaj Coster-Waldau ble internasjonal stjerne.

Nå inntar han strømmeskjermen som selveste Vilhelm Erobreren i den britisk-amerikanske storserien «King & Conqueror». Dermed er det fram med sverd og brynje igjen.

– Selv om det kanskje ser likt ut, vil publikum forstå at dette er noe annet, bedyrer Coster-Waldau (55) overfor Dagsavisen om HBO Max-serien.