– Det var ikke et kongedømme basert på kjærlighet og medfølelse

«Game of Thrones»-stjernen Nikolaj Coster-Waldau svinger sverdet som Vilhelm Erobreren i ny storserie. Historien er brutalt aktuell, mener han.

Danske Nicolaj Coster-Waldau spiller selveste Vilhelm Erobreren i «King & Conqueror», den nye storserien på HBO Max.
Emil L. Mohr
Han slo gjennom hjemme i Danmark med 90-tallsgyseren «Nattevakten». Han nådde nye skandinaviske høyder med Morten Tyldums «Hodejegerne» (2011). Men det var som ridderkjekkasen Jamie Lannister i «Game of Thrones» at Nicolaj Coster-Waldau ble internasjonal stjerne.

Nå inntar han strømmeskjermen som selveste Vilhelm Erobreren i den britisk-amerikanske storserien «King & Conqueror». Dermed er det fram med sverd og brynje igjen.

– Selv om det kanskje ser likt ut, vil publikum forstå at dette er noe annet, bedyrer Coster-Waldau (55) overfor Dagsavisen om HBO Max-serien.

