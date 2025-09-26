Det siste rommet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Kjersti Anfinnsen har hatt stor suksess med sine to romaner om den aldrende hjertekirurgen Birgitte Solheim. I «De siste kjærtegn» og «Øyeblikk for evigheten» fra henholdsvis 2019 og 2021, sto den skarpe og vittige Solheim fram med sine betraktninger over alderdommens begredelighet og korte stunder av lykke. I «Dødsverk» er Solheim kommet til endestasjonen.

Med denne tredje og siste romanen om den norske hjertekirurgen som har arbeidet og levd i Paris, har Anfinnsen fullført en trilogi om alderdom og død. Tre tynne romaner er det blitt, med et forbløffende kraftfullt innhold. Så tilsynelatende lette og forførende. Men likevel så skarpe, triste, rørende og mørkt humoristiske.