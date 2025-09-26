Det siste rommet
Kjersti Anfinnsen har skrevet en modig, rørende og besk roman om å dø.
Kjersti Anfinnsen skriver usentimentalt om døden i romanen «Dødsverk».
Foto: Marius Fiskum/Kolon
Bøker
Kjersti Anfinnsen har hatt stor suksess med sine to romaner om den
aldrende hjertekirurgen Birgitte Solheim. I «De siste kjærtegn» og «Øyeblikk
for evigheten» fra henholdsvis 2019 og 2021, sto den skarpe og vittige Solheim fram med sine betraktninger over
alderdommens begredelighet og korte stunder av lykke. I «Dødsverk» er Solheim kommet til endestasjonen.
Med denne tredje og siste romanen om den norske
hjertekirurgen som har arbeidet og levd i Paris, har Anfinnsen fullført
en trilogi om alderdom og død. Tre tynne romaner er det blitt, med et forbløffende
kraftfullt innhold. Så tilsynelatende lette og forførende. Men likevel så
skarpe, triste, rørende og mørkt humoristiske.