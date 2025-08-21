Det kvinner drømmer om
Hvorfor er det så vanskelig å finne seg en real mann? Feminist-ikonet Chimamanda Ngozi Adichie har noen tanker.
Chimamanda Ngozi Adichie bor dels i Nigeria, dels i USA. I «Drømmeregnskap» skriver hun fra begge landene.
Foto: Joel Saget / NTB
Bøker
«Jeg har alltid lengtet etter at et annet menneske skal kjenne meg, virkelig kjenne meg».
Slik starter Chiamaka, kalt Chia, historien sin. Hun har nigerianske foreldre, men har lenge bodd i USA, og drar verden over som frilans reisejournalist. Men nå er det vår i 2020. Pandemien har tvunget alle innendørs.