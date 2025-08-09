Det klikket på scenen: – Nå skjedde det faktisk
Fra studioet på Trikkehallen fritidsklubb, til scenen på Øyafestivalen lørdag. Nykommerne Klikk9 var spent på responsen.
Klikk9 lagde liv og bydde opp til røre på Øyafestivalen lørdag.
Mode Steinkjer
Musikk
– Det var helt vilt, det var helt ekstremt, sier guttegjengen som utgjør rapgruppa Klikk9, om da de sto på scenen tjue minutter tidligere.
Tett i tett sitter de i sofaen på artistområdet til Øyafestivalen, fortsatt paffe etter hva de har opplevd.