Det klikket på scenen: – Nå skjedde det faktisk

Fra studioet på Trikkehallen fritidsklubb, til scenen på Øyafestivalen lørdag. Nykommerne Klikk9 var spent på responsen.

Klikk9 lagde liv og bydde opp til røre på Øyafestivalen lørdag.

Musikk

Ingvild Haugan Shrivastava Journalist
Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Det var helt vilt, det var helt ekstremt, sier guttegjengen som utgjør rapgruppa Klikk9, om da de sto på scenen tjue minutter tidligere. 

Tett i tett sitter de i sofaen på artistområdet til Øyafestivalen, fortsatt paffe etter hva de har opplevd.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

hiphop rap øyafestivalen trikkehallen kultur klikk9 oslo øya 25
Powered by Labrador CMS