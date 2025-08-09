Det klikket på scenen: – Nå skjedde det faktisk

Klikk9 lagde liv og bydde opp til røre på Øyafestivalen lørdag. Mode Steinkjer

– Det var helt vilt, det var helt ekstremt, sier guttegjengen som utgjør rapgruppa Klikk9, om da de sto på scenen tjue minutter tidligere.

Tett i tett sitter de i sofaen på artistområdet til Øyafestivalen, fortsatt paffe etter hva de har opplevd.