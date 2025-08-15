– Det føles feil å danse og feste mens folket mitt sulter

Musikken til den palestinske artisten Elsusi gir et innblikk i hvordan det er å leve i Gaza. Foto: Pål Karstensen.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– La oss sjekke om falafelen på Gaza Kitchen er ekte palestinsk vare, sier rapperen Muhammed Elsusi, når han får valget mellom surdeigsbrød med kokt egg eller falafel.

Vi skal spise frokost med den palestinske rapperen Elsusi på Youngstorget, som flyktet til Norge med familien fra Gaza i mars 2024.