– Det er naturlig at en mann har et sånt blikk

– Nobelfavoritt? Som ungarer bør jeg jo heie på en landsmann, sier David Szalay til Dagsavisen.

Det er torsdag formiddag i Oslo. Klokka er litt over ti. Om under tre timer skal Det svenske akademiet, som er juryen for Nobelprisen i litteratur, kunngjøre hvem som er årets mottaker av den gjeve prisen.

«Landsmannen» ungarsk-britiske David Szalay tenker på, er László Krasznahorkai, som faktisk ble utropt til vinner av årets Nobelpris i litteratur klokka 13.00.