– Det er naturlig at en mann har et sånt blikk
Han ville skrive «Kjøtt» om å være en kropp i verden. Når leserne heller vil diskutere hvordan menn ser på kvinner i boka hans, kjenner David Szalay et visst ubehag.
Ungarsk-britiske David Szalay er Bookerpris-finalist med romanen «Kjøtt».
Foto: Gerd Elin Stava Sandve
Bøker
– Nobelfavoritt? Som ungarer bør jeg jo heie på en landsmann, sier David Szalay til Dagsavisen.
Det er torsdag formiddag i Oslo. Klokka er litt over ti. Om under tre timer skal Det svenske akademiet, som er juryen for Nobelprisen i litteratur, kunngjøre hvem som er årets mottaker av den gjeve prisen.
«Landsmannen» ungarsk-britiske David Szalay tenker på, er László Krasznahorkai, som faktisk ble utropt til vinner av årets Nobelpris i litteratur klokka 13.00.