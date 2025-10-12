– Det er naturlig at en mann har et sånt blikk

Han ville skrive «Kjøtt» om å være en kropp i verden. Når leserne heller vil diskutere hvordan menn ser på kvinner i boka hans, kjenner David Szalay et visst ubehag. 

David Szalay
Ungarsk-britiske David Szalay er Bookerpris-finalist med romanen «Kjøtt».

– Nobelfavoritt? Som ungarer bør jeg jo heie på en landsmann, sier David Szalay til Dagsavisen. 

Det er torsdag formiddag i Oslo. Klokka er litt over ti. Om under tre timer skal Det svenske akademiet, som er juryen for Nobelprisen i litteratur, kunngjøre hvem som er årets mottaker av den gjeve prisen.  

«Landsmannen» ungarsk-britiske David Szalay tenker på, er László Krasznahorkai, som faktisk ble utropt til vinner av årets Nobelpris i litteratur klokka 13.00. 

