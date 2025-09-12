Det elleville Bylarm-livet: Sterke nykommere står i kø
Bylarm er på grensen til risikosport for publikum som vil få med seg mest mulig av alt som skjer. For ikke å snakke om artistene som har 25 minutter på å vise fram alt de kan.
Elia, Elisabeth Chelsea Welde fra Ski, gjorde et sterkt inntrykk den første dagen av Bylarm 2025.
Foto: Mode Steinkjer
Igjen er det Bylarm i Oslo. Før pleide vi å si «over hele
byen», men nå foregår alle konsertene innenfor en radius på et par hundre meter
rundt hovedkvarteret på klubben Blå. Dette gjør det mulig å få sett en lang
rekke nye artister på nesten uanstendig kort tid. Et tilbud vi ikke kan si nei til! Dagsavisen kaster seg igjen ut i det elleville
bylarmlivet:
Bylarm begynner på utescenen på Blå. Åpningskonserten her gjorde
den fremadstormende trioen ULD i fjor, men de forsvant nærmest foran et publikum der alle hadde veldig mye de skulle sagt til hverandre, med den enda mer høylytte delegatsonen til musikkbransjen rett ved siden av. Det gikk litt bedre for
Wold Wiggen i år, selv om regnet trommet intenst på det provisoriske taket.
Wold Wiggen