Det elleville Bylarm-livet: Sterke nykommere står i kø

Bylarm er på grensen til risikosport for publikum som vil få med seg mest mulig av alt som skjer. For ikke å snakke om artistene som har 25 minutter på å vise fram alt de kan.

Elia, Elisabeth Chelsea Welde fra Ski, gjorde et sterkt inntrykk den første dagen av Bylarm 2025.

Igjen er det Bylarm i Oslo. Før pleide vi å si «over hele byen», men nå foregår alle konsertene innenfor en radius på et par hundre meter rundt hovedkvarteret på klubben Blå. Dette gjør det mulig å få sett en lang rekke nye artister på nesten uanstendig kort tid. Et tilbud vi ikke kan si nei til! Dagsavisen kaster seg igjen ut i det elleville bylarmlivet:

Bylarm begynner på utescenen på Blå. Åpningskonserten her gjorde den fremadstormende trioen ULD i fjor, men de forsvant nærmest foran et publikum der alle hadde veldig mye de skulle sagt til hverandre, med den enda mer høylytte delegatsonen til musikkbransjen rett ved siden av. Det gikk litt bedre for Wold Wiggen i år, selv om regnet trommet intenst på det provisoriske taket.

Wold Wiggen

