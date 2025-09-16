Den siste boka om Hanne Wilhelmsen kan være Anne Holts beste
I 33 år vi fulgt Anne Holts etterforsker Hanne Wilhelmsen gjennom 13 bøker. Nå kan det være slutt.
Anne Holt fikk Rivertonprisen, «Den gyldne revolver», for sin forrige roman om Hanne Wilhelmsen
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Bok
Anne Holt lanserer denne boka med en påstand om at den blir det
aller siste møtet med etterforskeren Hanne Wilhelmsen. Da blir vi først og
fremst spent på om det er ugjenkallelig slutt? Holt har vært nådeløs mot noen
av sine andre fineste romanfigurer.
Hanne Wilhelmsen har vært
hovedpersonen i 13 av Anne Holts bøker i løpet av 33 år. Av og til med lange fravær, men også etter at
hun ble pensjonert fra politiet med varige mén etter en skyteepisode har hun vært
i aksjon fra rullestolen, med sine egne høyst uavhengige etterforskninger med uvanlige metoder. Senest under pandemien med den
fiffige forlagskrimen «Det ellevte manus», og oppfølgeren «Tolv utemte hester», som ikke
ufortjent fikk Riverton-prisen for årets beste norske kriminalroman fra 2023.
Vi går til møtene med Hanne Wilhelmsen med skrekkblandet
fryd. Den intelligente, oppfinnsomme etterforskeren som ordner opp i det meste kan ofte være helt utålelig i privatlivet. På en skala fra 1 til 10 er humøret
denne gangen på et nullpunkt. Hun er på sommerferie med familien og en konstant
strøm med gjester, i ei luksushytte, nærmest et palass ved sjøen i Vestfold, i det fineste været man kunne ønske seg. Men late dager uten konkrete krimgåter tærer alltid på
tålmodigheten til Wilhelmsen. I forrige bok tilspisset spenningen
seg mellom henne, kona Nefis og datteren Ida seg, men endte med en slags forsoning. Nå skjærer det seg igjen.