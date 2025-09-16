Den siste boka om Hanne Wilhelmsen kan være Anne Holts beste

Anne Holt lanserer denne boka med en påstand om at den blir det aller siste møtet med etterforskeren Hanne Wilhelmsen. Da blir vi først og fremst spent på om det er ugjenkallelig slutt? Holt har vært nådeløs mot noen av sine andre fineste romanfigurer.

Hanne Wilhelmsen har vært hovedpersonen i 13 av Anne Holts bøker i løpet av 33 år. Av og til med lange fravær, men også etter at hun ble pensjonert fra politiet med varige mén etter en skyteepisode har hun vært i aksjon fra rullestolen, med sine egne høyst uavhengige etterforskninger med uvanlige metoder. Senest under pandemien med den fiffige forlagskrimen «Det ellevte manus», og oppfølgeren «Tolv utemte hester», som ikke ufortjent fikk Riverton-prisen for årets beste norske kriminalroman fra 2023.

Vi går til møtene med Hanne Wilhelmsen med skrekkblandet fryd. Den intelligente, oppfinnsomme etterforskeren som ordner opp i det meste kan ofte være helt utålelig i privatlivet. På en skala fra 1 til 10 er humøret denne gangen på et nullpunkt. Hun er på sommerferie med familien og en konstant strøm med gjester, i ei luksushytte, nærmest et palass ved sjøen i Vestfold, i det fineste været man kunne ønske seg. Men late dager uten konkrete krimgåter tærer alltid på tålmodigheten til Wilhelmsen. I forrige bok tilspisset spenningen seg mellom henne, kona Nefis og datteren Ida seg, men endte med en slags forsoning. Nå skjærer det seg igjen.