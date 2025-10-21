Litteraten Henning Hagerup sovnet inn natt til 19. oktober 2025, 66 år gammel.

Minneord

Den sårbare leseren er død

Han var et belest og skarp, like fortrolig med dikt på latin som Donald Duck på norsk. Men det råeste Henning Hagerup skrev, var som syk, sliten og fattig.

Gerd Elin Stava Sandve Kulturjournalist og kritiker
Dette er et minneord. Alt i teksten, inkludert eventuelle feil, står for skribentens regning.

«Det er uunngåelig at jeg en gang iblant lurer på om det egentlig er bryet verdt å leve».

Oversetter, kritiker og essayforfatter Henning Hagerup stilte spørsmålet i 2020, i essayet «Livet som NAVhengig» i det litterære tidsskriftet Vagant

