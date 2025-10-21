Den sårbare leseren er død

Litteraten Henning Hagerup sovnet inn natt til 19. oktober 2025, 66 år gammel. Foto: Frøydis Falch Urbye

Dette er et minneord. Alt i teksten, inkludert eventuelle feil, står for skribentens regning.





«Det er uunngåelig at jeg en gang iblant lurer på om det egentlig er bryet verdt å leve».

Oversetter, kritiker og essayforfatter Henning Hagerup stilte spørsmålet i 2020, i essayet «Livet som NAVhengig» i det litterære tidsskriftet Vagant.