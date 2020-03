Saken oppdateres

Den neste James Bond-filmen «No Time To Die» er utsatt og vil ikke ha premiere i april som først planlagt. Dette melder blant andre Reuters.

Britisk premiere vil nå være 12. november og USA-premiere 25. november.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd