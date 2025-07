Den nye Avatar-traileren sett av 8,5 millioner på under et døgn

Da traileren til «Avatar: Fire and Ash» ankom tirsdag, ble den raskt YouTubes mest sette. Der får kinopublikum første møte med skurken Varang, den aggressive lederen av askefolket, Mangkwan-klanen. The Walt Disney Company Nordic / Handout / NTB

Det gjør den til den andre mest sette filmtraileren på videoplattformen, kun slått av traileren til femte og siste sesong av «Stranger Things», og fremdeles på vei opp. Den har hittil kun vært å se på kino før «The Fantastic Four»-filmen.

I traileren får kinopublikummet sitt første møte med en ny skurk, Varang, den aggressive lederen for Mangkwan-klanen – også kjent som askefolket – og som kan manipulere ild. Hun spilles av Oona Chaplin, ifølge LA Times.

Mens forrige film ut, «The Way of Water» fra 2022, tok seerne med under havoverflaten til Metkayina-folket, ser man nå askefolkets hjemstavn – ødelagt av et vulkanutbrudd. Den byr også på et møte mellom Varang og Kiri (Sigourney Weaver), der den flammende askefolklederen illevarslende erklærer:

– Deres gudinne har ingenting å si her.

James Cameron har fortalt Empire tidligere i år at Varang vil gjøre alt for sitt folk, «også ting som vi vil betrakte som onde». Traileren hinter også om at Jake Sully (Sam Worthington) vil bli tatt til fange av menneskene.

«Fire and Ash» vil ha premiere 17. desember, tre år etter «Way of Water» og 16 år etter første film ut. Begge de to første ble Oscar-nominert som beste film. De har samlet spilt inn 5,24 milliarder dollar.

James Cameron har ifølge LA Times uttalt at tredje runde kan overraske fansen – fordi den ikke er like svart og hvit.

«Avatar» nummer fire og fem kommer i 2029 og 2031.

