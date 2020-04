NTB meldte torsdag ettermiddag ved 15-tiden at Yahya Hassan er død, 24 år gammel.

Yahya Hassan ble funnet død i leiligheten sin onsdag, ifølge den danske avisen B.T., som har fått dødsfallet bekreftet av familien.

– Vi kan bekrefte at vi har vært ute og undersøkt omstendighetene til den døde i Aarhus V. Dette er en mann i midten av 20-årene. Det er foreløpig ingenting i etterforskningene våre som tyder på at det har skjedd en kriminell handling, sier presseansvarlig Jakob Christiansen fra Østjyllands politi til B.T.

Yahya Hassan debuterte som 18-åring i 2013 og ble en umiddelbar litterær sensasjon over hele Norden. Hans diktsamling «Yahya Hassan» eller «Digte» solgte 122.000 eksemplarer i Danmark, som er rekord for en diktsamling. Med sin innsideskildring av vold og religiøs fundamentalisme i innvandrermiljøer skapte boka voldsom debatt, og Hassan fikk en rekke drapstrusler.

Hassan hadde med seg sikkerhetsvakter og ble ført inn bakveien da han i 2014 deltok ved den internasjonale morsmålsdagen på Litteraturhuset i Oslo.

– Jeg er ikke her for å klage. Jeg ser ikke på meg selv som et offer, eller publikum som voldsmenn. Jeg er kommet hit for å snakke om språk, men nå sitter vi her og snakker om diskriminering. Det er en dreining jeg ikke er interessert i, sa Yahya Hassan under debatten på Litteraturhuset, der han leste opp sine dikt med rungende, messende stemme.

Etter diktsuksessen førte Hassan et turbulent liv og forsvant etterhvert fra offentligheten, etter at han ble utsatt for drapsforsøk og dømt for vold.

I november 2019 gjorde han et overraskende comeback da «Yahya Hassan 2» kom på få dagers varsel i danske bokhandler.

Den danske ukesavisen Weekendavisen fikk det eneste intervjuet med Yahya Hassan i anledning utgivelsen, over telefon fra den rettspsykiatriske klinikken der han er til behandling på lukket avdeling.

– Jeg skriver om meg selv og mitt liv. Det er elendighet og sorg som er katalysatoren, sa Hassan til Weekendavisen.

Yahya Hassan ble skrevet ut fra den psykiatriske institusjonen kort tid etter utgivelsen av «Yahya Hassan 2». Den ble i vår nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2020.

En talsmann for dansk politi sier at det ikke er mistanke om noe kriminelt i forbindelse med Hassans død. (Dagsavisen/NTB)