Onsdag formiddag er Øyafestivalen i gang, og med det har boikott Øya-kampanjen møtt opp utenfor hovedinngangen til festivalen.

– Det er hardt for oss å være her i dag, og å eksponere kroppene våre sånn som vi gjør, men vi gjør det for å rette fokus mot Palestina. Vi gjør det fordi vi ikke har noe valg, forteller Sapideh Sadeghi, som er talsperson for aksjonen.