Demokrati i praksis

HØVIKODDEN (Dagsavisen): Det er kanskje ikke viktig for din opplevelse, men det er interessant å vite at Małgorzata Mirga-Tas var den første romen som representerte et land – Polen – ved den prestisjetunge Venezia-biennalen. Det er heller ikke viktig at det kan ta litt tid før du registrerer at de imponerende store, nærmest gigantiske kunstverkene på Henie Onstad kunstsenter er laget av tekstiler. Det som er viktig, er den overveldende varierte og inntagende opplevelsen jeg tror du vil få. At utstillingen også rommer perspektiver som kan utvide din forståelse av verden, er bare et pluss.

De flere meter høye kvinneportrettene i serien «Herstories» er så godt laget at de drar deg inn i en umiddelbar kommunikasjon. Flere av de avbildede kvinnene møter deg med et direkte blikk. De store figurene presenteres med en tilstedeværelse som er både vennlig og selvbevisst. De portretterte er faktiske personer fra det romske miljøet, kjente og ukjente i et spenn fra presidenten i Den demokratiske unionen av romer i Romania, Nicoleta Bitu, til venner og kolleger som har hjulpet Małgorzata Mirga-Tas med å sy verkene.

Det er seierherrene som skriver historien. Det kan synes merkverdig å påpeke dette i forbindelse med en kunstutstilling. Men det er grunn til å minne om at det første ethvert autoritært regime gjør, er å gå til angrep på den rådende historiefortellingen og forme historien etter sitt eget hode. De første som blir rammet er samfunnets minoriteter. Vi så det før den andre verdenskrig, og vi ser det igjen og igjen i våre dager. I likhet med den politiske opposisjonen blir minoritetsgrupper undertrykket med lovgivning og vold.