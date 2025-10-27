Slik så D.D.E. ut i 1996, samme år som «Det går likar no» ble gjennombruddet til trønderbandet. Foto: Morten Antonsen / NTB

Det er snakk om «Det går likar no», som ble utgitt i 1996 og solgte i 270.000 eksemplarer. Det er en av de best selgende, norskspråklige skivene gjennom tidene.

Om bord var i tillegg til tittellåten «Det går likar no» også folkefavoritter som «E6» – og «Rompa mi».

Feiringen foregår i form av det som blir D.D.E.s største konsert i 2026, i Trondheim Spektrum 24. oktober. I en pressemelding beskriver bandet det som en ny versjon av «Sirkus D.D.E.», som de gjorde i samme arena i 2022.

Målet er å samle generasjoner til en storslagen feiring kalt «Sirkus D.D.E. – Det går likar no». Ifølge pressemeldingen lover de både fest, konsert, sirkus – og å spille gjennom hele 1996-albumet i rekkefølge. Men også andre publikumsfavoritter blir å høre.

– Vi trives alltid best sammen med publikum, sier Bjarne Brøndbo, som lover «en helt spesiell feiring».

Bjarne Brøndbo lover fest i Trondheim om et år når 30-årsjubileet til albumet «Det går likar no» skal feires. Foto: Annika Byrde / NTB

D.D.E. har nærmere 300.000 månedlige lyttere og over 96.000 følgere på Spotify. Nylig spilte bandveteranene for over 6000 studenter på den tradisjonsrike «Trønderfesten» under Uka i Trondheim.