D.D.E. med stor feiring av 30-årsjubileet til «Det går likar no»
Om ett år fra nå skal D.D.E. feire 30-årsjubileet for utgivelsen av albumet som ga dem det store gjennombruddet.
Det er snakk om «Det går likar no», som ble utgitt i 1996 og solgte i 270.000 eksemplarer. Det er en av de best selgende, norskspråklige skivene gjennom tidene.
Om bord var i tillegg til tittellåten «Det går likar no» også folkefavoritter som «E6» – og «Rompa mi».
Feiringen foregår i form av det som blir D.D.E.s største konsert i 2026, i Trondheim Spektrum 24. oktober. I en pressemelding beskriver bandet det som en ny versjon av «Sirkus D.D.E.», som de gjorde i samme arena i 2022.
Målet er å samle generasjoner til en storslagen feiring kalt «Sirkus D.D.E. – Det går likar no». Ifølge pressemeldingen lover de både fest, konsert, sirkus – og å spille gjennom hele 1996-albumet i rekkefølge. Men også andre publikumsfavoritter blir å høre.
– Vi trives alltid best sammen med publikum, sier Bjarne Brøndbo, som lover «en helt spesiell feiring».
D.D.E. har nærmere 300.000 månedlige lyttere og over 96.000 følgere på Spotify. Nylig spilte bandveteranene for over 6000 studenter på den tradisjonsrike «Trønderfesten» under Uka i Trondheim.