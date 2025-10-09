Datterens usminka portrett av Jon Michelet

Marte Michelet, journalist, kommentator og forfatter, har nå skrevet et portrett av faren Jon Michelet. Foto: Mimsy Møller

Marte Michelets «Det har skjedd verre ting i utlandet. Scener fra et farskap» handler om en pappa som freser og brøler og kaster melkekartonger inn i stua. Med melk. Men han slår ikke. « Vi levde ikke i et tyranni, men utvilsomt i et patriarkat», kan forfatteren tørt konstatere.

Hun har ikke skrevet en tradisjonell biografi eller erindringsbok, som følger et livsløp. Høstens bok «Det har skjedd verre ting i utlandet. Scener fra et farskap» er blitt både et dobbeltportrett av Jon og Marte Michelet, og en frisk og tidvis sarkastisk fortelling om samlivet med AKP-ml-bevegelsen, tilsatt anekdotiske innslag fra et heftig familieliv på Jon Michelets premisser.

Det er også en litt sår fortelling om en mann som etter hjerteinfarkt og kreft blir stille. Og Jon Michelet var sjelden stille.