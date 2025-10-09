Datterens usminka portrett av Jon Michelet
Marte Michelet har skrevet bok om pappa Jon Michelet. Det er blitt sårt og kjærlig, fornøyelig og brutalt usminka.
Marte Michelet, journalist, kommentator og forfatter, har nå skrevet et portrett av faren Jon Michelet.
Foto: Mimsy Møller
Bokanmeldelse
Marte Michelets «Det har skjedd verre ting i utlandet. Scener fra et farskap» handler om en pappa som freser og brøler og kaster melkekartonger
inn i stua. Med melk. Men han slår ikke. « Vi levde ikke i et tyranni, men
utvilsomt i et patriarkat», kan forfatteren tørt
konstatere.
Hun har ikke skrevet en tradisjonell biografi eller
erindringsbok, som følger et livsløp. Høstens bok «Det har skjedd verre ting i
utlandet. Scener fra et farskap» er blitt både et dobbeltportrett av Jon og
Marte Michelet, og en frisk og tidvis sarkastisk fortelling om samlivet med
AKP-ml-bevegelsen, tilsatt anekdotiske innslag fra et heftig familieliv på Jon
Michelets premisser.
Det er også en litt sår fortelling om en mann som etter
hjerteinfarkt og kreft blir stille. Og Jon Michelet var sjelden stille.