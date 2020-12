Danske «Et glass til» vant beste skuespiller, regi og manus

Danske Mads Mikkelsen vant i kveld prisen for beste europeiske mannlige skuespiller for sin rolle i «Et glass til», under årets European Film Awards, som strømmes fra Berlin.

– Tusen takk til alle medlemene av akademiet. Tusen takk til min familie, og selvfølgelig mine medskuespillere, produsentene og Thomas Vinterberg. Jeg deler denne prisen med deg!, sa Mikkelsen i sin takketale.

Regissør Thomas Vinterberg vant i tillegg beste europeiske regissør for filmen. Dermed ble det ikke pris for norske Maria Sødahl som var nominert i samme kategori for filmen «Håp», Norges Oscar-kandidat.

«Et glass til» vant ytterligere én pris til for beste manus (Thomas Vinterberg og Tobias Lindhom) og fikk til sammen tre priser.

Vinterberg har vært fascinert av uakseptert oppførsel og brudd på sosiale normer siden de glade Dogme-dagene på nittitallet, og han tar fortsatt i bruk de samme sosialrealistiske virkemidlene, ifølge anmelder Espen Svenningsen Rambøl.

Vinterberg er blant annet kjent for filmene «Jakten» (2012) og «Festen» (1998).

Prisen for beste europeiske kvinnelige skuespiller gikk til tyske Paula Beer for sin rolle i filmen «Undine» av regissør Christian Petzold. Norske Andrea Bræin Hovig var nominert i samme kategori for sin rolle i filmen «Håp».

Dette er vinnerene av European Film Awards 2020:

Beste europeiske regissør

Thomas Vinterberg, «Et glass til»

Beste europeiske mannlige skuespiller

Mads Mikkelsen, «Et glass til»

Beste europeiske debutfilm – FIPRESCI Prize

Carlo Sironi, «Sole»

Beste europeiske maus

Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm, «Et glass til»

Beste europeiske kvinnelige skuespiller

Paula Beer, «Undine»

Beste europeiske komedie

«The Big Hit», regi: Emmanuel Courcol

Beste europeiske dokumentar

«Collective», regi: Alexander Nanau

Beste europeiske animasjonsfilm

«Josep», regi: Aurel

Beste europeiske kortfilm

«All Cats Are Grey In The Dark», regi: Lasse Linder

Beste europeiske foto

Matteo Cocco, «Hidden Away»

Beste europeiske klipp

Maria Fantastica Valmori, «Once More Unto The Breach»

Beste europeisk produksjonsdesign

Cristina Casali, «The Personal History Of David Copperfield»

Beste europeiske kostymedesign

Ursula Patzak, «Hidden Away»

Beste europeiske sminke og hår

Yolanda Pina, Felix Terrero, Nacho Diaz, «The Endless Trench»

Beste europeiske originalmusikk

Dascha Dauenhauer, «Berlin Alexanderplatz»

Beste europeiske lyd

Yolande Decarsin, «Little Girl»

Beste europeiske visuelle effekter

Inaki Madariaga, «The Platform»

