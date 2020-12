Danske «Et glass til» vant beste regi og skuespiller

Saken oppdateres

Danske Mads Mikkelsen vant i kveld prisen for beste europeiske mannlige skuespiller for sin rolle i «Et glass til», under årets European Film Awards, som strømmes fra Berlin.

– Tusen takk til alle medlemene av akademiet. Tusen takk til min familie, og selvfølgelig mine medskuespillere, produsentene og Thomas Vinterberg. Jeg deler denne prisen med deg!, sa Mikkelsen i sin takketale.

Regissør Thomas Vinterberg vant i tillegg beste europeiske regissør for filmen. Dermed ble det ikke pris for norske Maria Sødahl som også var nominert til beste regissør for filmen «Håp».

«Et glass til» vant ytterligere én pris til for beste manus (Thomas Vinterberg og Tobias Lindhom) og har nå tilsammen tre priser.

Vinterberg har vært fascinert av uakseptert oppførsel og brudd på sosiale normer siden de glade Dogme-dagene på nittitallet, og han tar fortsatt i bruk de samme sosialrealistiske virkemidlene. Han er blant annet kjent for filmene «Jakten» (2012) og «Festen» (1998).

Norske «Håp» har fortsatt mulighet til å vinne pris for beste europeiske kvinnelige skuespiller, der Andrea Bræin Hovig er nominert for sin rolle i filmen.

