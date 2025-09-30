I november skal den europeiske kringkastingsunionen EBUs 68 medlemsland holde krisemøte, hvor medlemslandene skal stemme over om israelsk deltakelse i Eurovision Song Contest (ESC).

Kringkastere fra Nederland, Spania, Slovenia og Irland har varslet at de boikotter konkurransen om Israel får delta, på grunn av landets krigføring i Gaza. NRK har uttalt at de ikke kommer til å gjøre det samme og at de avventer en beslutning fra Eurovision.

Heller ikke den danske kringkasteren vil boikotte om Israel er med. Kun deltakerland som bryter med reglene for konkurransen, bør holdes utenfor, sier redaksjonssjef Gustav Lützhøft i DR Kultur, Debat og Musik.

– DR støtter ESC som en kulturell europeisk begivenhet som siden 1956 har samlet nasjoner gjennom musikk. Derav følger at vi ikke kommer til å stemme for at noe EBU-medlem skal ut av konkurransen så lenge de overholder regler og vedtekter, sier Lützhøft.