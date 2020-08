Daniela Reyes ler, før hun forteller om stjernelaget av et band hun har satt sammen til å spille med seg under Oslo Jazzfestival. Dit vender hun tilbake denne uken for å spille konserten som er del av premien hun vant som fjorårets Unge Jazztalent.

– De er flinke, sier hun om profilerte jazzmusikere som Eyolf Dale (piano), Hans Hulbækmo (trommer), Ole Morten Vågan (bass), Sander Eriksen Nordahl (gitar) og Håkon Aase (fiolin).

Ikke bare er de flinke, de er også eldre og mer etablert i gamet enn henne. Det lar ikke 21 år gamle Reyes seg affisere av.

– Jeg er ikke typen til å bli nervøs for å spille. Det er annerledes når jeg har ansvaret, for da ødelegger jeg ikke for noen andre. Og jeg kan mine egne sanger, sier hun trygt – og med opptredener på Øya, Bylarm og Over Oslo å vise til.

Kult trekkspill

Sånn er det å vokse opp i et hjem der musikken sitter i veggene og som er fylt med ymse instrumenter å prøve seg på, og konserter å få være med «de voksne» på.

Daniela Reyes er datter av Maj Britt Andersen og hennes komponist- og musikerektemann Geir Holmsen. For Danielas del begynte den musikalske reisen med trekkspill da hun var fem år.

– Trekkspill er en viktig del av uttrykket mitt fremdeles. Noe av den litt snodige sammensetningen av musikken min startet der. Det var fordi morfaren min spilte trekkspill, jeg syntes det var kult – og fordi det fantes undervisning å få.

Hun begynte å skrive låter da hun var 11 år. Det startet som to parallelle løp – et der hun var med i band som spilte popmusikk, og så hennes eget med trekkspill. Nå flyter de mer sammen, men Daniela har klar formening:

– Jeg vil ha med trekkspill inn i min musikk.

Uskyldig og mektig

Sangene hennes er ikke utgitt – ikke ennå. Daniela Reyes har prøvd seg i mange ulike stilarter, og sier hun «tenker litt annerledes». Sjanger? Da ler hun litt:

– Det er tekster på norsk med musikk som er fin, kan du skrive.

Og Oslo Jazzfestival beskriver det som er i vente 13. august på Victoria Nasjonaljazzscene slik:

«Hennes musikalske univers er ærlig, vakkert, hun kombinerer det uskyldige med det mektige. Tekstene er både morsomme og alvorlige. De skaper rom for undring, latter og ettertanke. Musikken vi får høre denne kvelden vil være Danielas egne komposisjoner i møte med jazzimprovisasjon».

For et år siden gjestet Daniela Reyes jazzfestivalen i Oslo i et helt annet selskap: Hun var del av «Et stille sted»-konserten, der Maj Britt Andersen fremførte nyskrevne låttekster av Lars Saabye Christensen, tonesatt av Geir Holmsen.

– Og så fikk jeg stipendet og Jazztalent-prisen, sier Daniela Reyes, som trekker frem Beatles når hun blir spurt om hva som har påvirket henne. Hennes ideal er at det «ikke skal være noe ekstra», at det skal være enkelt – og at om tekst og melodi er bra nok, rekker det lenge.

At det ble norskspråklige tekster forklarer hun slik:

– Jeg skrev litt på engelsk før jeg innså at musikken min baserer seg på å være veldig nærme, og da er det åpenbart å skrive på norsk, sier Daniela Reyes, som regner seg som låtskriver først, deretter som musiker og vokalist.

Usikker musiker

Hun tar i høst fatt på fjerde år ved Musikkhøgskolen i Oslo, der hun går på det frie kandidatstudiet.

– Der jobber man med et prosjekt, og mitt er å fortsette i min intuitive, lekne verden, der jeg gjør mye forskjellig, med hjelp fra lærere til å studere det. Jeg gjør egentlig det jeg har lyst til, sier hun – og legger til: – Det er gøy å gjøre mye forskjellig, prøve seg frem. Og lurer jeg på noe, kan jeg bare ringe hjem!

For Daniela Reyes var det ikke noen andre yrkesvalg som var aktuelle, sier hun til NTB:

– Jeg har ikke tenkt på noe annet. Jeg har alltid vært med foreldrene mine på jobb. Var det et barnekor med på scenen, så sang jeg med. Men jeg så også hvordan det er å leve som musiker, det har vært helt åpenbart at det er et annerledes liv – der det også kan gå opp og ned. Men uansett må du jobbe hardt hele tiden og være kreativ.

Så heter da også en av sangene som blir å høre fra scenen under Oslo Jazzfestival nettopp «Usikker musiker»

