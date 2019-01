Dagens Næringsliv snur - kutter ikke anmelderiet

Etter at det ble kjent at Dagens Næringsliv (DN) sa opp avtalene med anmeldere av film, musikk og litteratur for å kutte kostnadene i desember, har det vært sterk mobilisering fra ulike aktører i kulturfeltet. Det har vært oppfordringer til boikott av avisa, både fra abonnenter og annonsører, deriblant Solum Bokvennen, Oslo Jazz, og Petter Stordalens forlag Capitana.

Satser digitalt

Nå er det altså klart at alle DNs anmeldere får jobben tilbake. Nyheten kom fra sjefsredaktør Amund Djuve selv, etter et møte onsdag kveld. Han la ut blant annet følgende på DNs egen nettside: "Lesere ga tydelig uttrykk for at de mente det var helt feil av Dagens Næringsliv å slutte med kulturanmeldelser – ikke minst ettersom bokanmelder Bjørn Gabrielsen, musikkanmelder Audun Vinger og filmanmelder Øyvor Dalan Vik er blant landets aller beste kritikere. Det er selvsagt viktig å lytte til sine lesere. Omfanget av og innholdet i mange av reaksjonene har overbevist oss om at vi i jakten på å kutte kostnader gjorde en feil."

- ­Alle får jobbene sine tilbake, forteller filmkritiker Øyvor Dalan Vik, som har vært en av avisas anmelderne som var i ferd med å miste jobben. Hun forteller at planen nå er å satse mer digitalt for å gjøre anmeldelsene mer synlige på nett.

-Tidligere har ikke anmeldelsene gått så bra på nett, men en av årsakene til dette har vært at det ikke har vært mulig å finne de. Det kommer antakelig til å bli en satsing, der anmelderne og desken skal samarbeide bedre om en pakke som bærer bedre digitalt. Det er det som har kommet ut av diskusjonen i dag, samt den debatten og innspillene som DN har fått de siste ukene, forteller Vik.

Færre anmeldelser

Hun har ikke fått oppgitt den konkrete arbeidsmengden som hun og de andre anmelderne har fått når de nå får fortsette i jobbene sine.

-Men det har vært snakk om færre anmeldelser i Etterbørs-seksjonen. De var ikke helt konkrete på det. Men de vil redesigne lørdagsavisa og Magasinet, og kommer til å ha digital publisering hele uka, forteller hun.

- Emosjonell heisatur

-Jeg må jo si det står respekt av å gå tilbake på en avgjørelse når man har tenkt seg om og lyttet til innspill, men det er klart det har vært en emosjonell heisatur, når man har vært på en arbeidsplass så lenge, og man har skapt seg en identitet som skribent som hører veldig sammen med produktet man er tilknyttet, sier Vik.

-Jeg er veldig glad for avgjørelsen som er tatt i dag, men jeg må innrømme at jeg er litt matt. Jeg skal endelig sove godt i natt, og så tar vi det derfra. Jeg synes samtidig det er viktig å også gi featureredaktør Gry Egenes anerkjennelse for at hun har stått hardt på for anmelderiet i alle år. Den anerkjennelsen fortjener hun.

­- Hva tenker du om det store engasjementet som har foregått denne siste perioden fra kulturaktører, rundt nedleggelsen av anmelderiet i avisa?

- Det verste er når folk har dårlige argumenter for en god sak, og DN har alltid vært langt foran hva gjelder avslørende gravejournalistikk, og ville fremdeles vært i front på mye. Men jeg setter samtidig stor pris på at mobiliseringen har vært så kraftig.