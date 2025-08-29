Dag Solstads siste bok utkommer i september: – En stor begivenhet for det litterære Norge

Dag Solstad, her fotografert i 2019, rakk å skrive ferdig sin siste bok som slippes i september. Lise Åserud / NTB

Neste måned utkommer den aller siste romanen Dag Solstad rakk å skrive før sin bortgang 14. mars i år, 83 år gammel. Den heter «Endelig! Lykken. Og mitt forsøk, i 2022, på å utholde smerten ved tidens herjinger», og slippes 19. september.

– Det er en stor begivenhet for oss og for det litterære Norge, sier forlagssjef Engelstad til NTB.

Flere bøker er allerede ute til mye omtale, som Finn Skårderuds «Mer uro». I vente er romaner fra filmskaper og forfatter Dag Johan Haugerud (oktober), Karl Ove Knausgård (24. oktober), Edvard Hoem (november) og Merethe Lindstrøm (24. september), og en ifølge Engelstad «vill og uregjerlig» diktsamling fra Tore Renberg, kalt «Øie=Viise, 1720 og andre dikt» (1. oktober).

Per Petterson kommer 26. september med romanen «Du er hjemme nå» om kjærlighet og å prøve å leve sannferdig. Nina Lykke 17. oktober med romanen «Hvor er de voksne?» om trøbbel i voksnes relasjoner, mens årets Oktoberprisvinner Leander Djønne kommer med bok nummer to, «Alt et», 12. september.

Marte Michelet kommer 10. oktober med «Det har skjedd verre ting i utlandet. Scener fra et farskap», som tar for seg hennes avdøde far Jon Michelet.

– To av høstens forfattere er debutanter, April Alexandersdottir («Ruby Baby») og Jakob Semb («Jeg lover, jeg lyver»). De har begge markert seg ved å skrive fritt og modig om seksualitet, og innsiktsfullt og med stor litterær kraft om betingelsene vi lever livet vårt under, sier Oktobers forlagssjef og trekker fram lanseringene av bøkene deres i lokaler fullsatt av unge lesere.

– Det har gjort meg så optimistisk både på forlagets og litteraturens vegne, sier Ingeri Engelstad.

