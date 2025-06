Da uskylden brast

«Lost nine friends we'll never know/Two years ago today» synger Eddie Vedder i låta Love Boat Captain. I dag er det 25 år siden jeg overlevde Nord-Europas største konsert-tragedie på Roskilde i Danmark.

Dagen etter tragedien lagde publikum en minneplass for de åtte som omkom i presset foran scenen kvelden i forveien, og det ble holdt minnestund. Arrangørene bestemte at festivalen ikke skulle avlyses. Det er jeg glad for. Paal Audestad

Kommentar