Da Bruce Springsteen fant seg selv igjen
Den kommende spillefilmen om Bruce Springsteen handler om albumet «Nebraska» fra 1982. Med en ny, utvidet utgave får vi endelig høre alle innspillingene han gjorde den gangen.
Bruce Springsteen på sitt første norgesbesøk, i Drammenshallen i 1981. Etter at denne turneen var over spilte han inn "Nebraska" hjemme på soverommet.
«Springsteen: Deliver Me
From Nowhere» heter filmen der Jeremy Allen White (mest kjent fra TV-serien
«The Bear») spiller Bruce Springsteen som forsøker å finne seg selv i 1982. Skulle han være popstjerne for massene, eller
kunstner med sterke følelser farget av sin egen fortid, og vår alles samtid? Plateselskapet
ville ha flere hits, etter stor suksess med «Hungry Heart» i 1980. Artisten ville heller lage
helstøpte album. – Med hele historien, som han sier i filmen. Jeremy Strong
(mest kjent fra «Succession») spiller manageren Jon Landau, som megler mellom
partene så godt han kan.
Filmen begynner der «The River»-turneen
slutter høsten 1981, med en stormende framføring av «Born To Run» i Cincinnati.
Dette viste seg å være slutten på begynnelsen for Bruce Springsteen som en av
vår tids største artister. «Born To Run» hadde tatt ham et godt stykke framover
i 1975, «The River» enda langt videre i 1980, men med mange sanger der han levde
litt for sterkt opp til myten om seg selv. Før et nytt kapittel i suksesshistorien
begynte var tida inne for et sterkt, helt annerledes mellomspill.