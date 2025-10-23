Da Bruce Springsteen fant seg selv igjen

Bruce Springsteen på sitt første norgesbesøk, i Drammenshallen i 1981. Etter at denne turneen var over spilte han inn "Nebraska" hjemme på soverommet. Ann Dahl/NTB

«Springsteen: Deliver Me From Nowhere» heter filmen der Jeremy Allen White (mest kjent fra TV-serien «The Bear») spiller Bruce Springsteen som forsøker å finne seg selv i 1982. Skulle han være popstjerne for massene, eller kunstner med sterke følelser farget av sin egen fortid, og vår alles samtid? Plateselskapet ville ha flere hits, etter stor suksess med «Hungry Heart» i 1980. Artisten ville heller lage helstøpte album. – Med hele historien, som han sier i filmen. Jeremy Strong (mest kjent fra «Succession») spiller manageren Jon Landau, som megler mellom partene så godt han kan.

Filmen begynner der «The River»-turneen slutter høsten 1981, med en stormende framføring av «Born To Run» i Cincinnati. Dette viste seg å være slutten på begynnelsen for Bruce Springsteen som en av vår tids største artister. «Born To Run» hadde tatt ham et godt stykke framover i 1975, «The River» enda langt videre i 1980, men med mange sanger der han levde litt for sterkt opp til myten om seg selv. Før et nytt kapittel i suksesshistorien begynte var tida inne for et sterkt, helt annerledes mellomspill.