Cowboyfrokost på Credo
Heidi Bjerkan har tatt med seg snart tre tiår med matkunnskap inn i Nasjonalbibliotekets kantine. Her serveres tradisjonskost med én hensikt: å gi matlyst og tankeføde for en mer bærekraftig fremtid.
Heidi Bjerkan har inntatt Nasjonalbiblioteket med Credos kompetansesenter. Slikt blir det cowboymat av.
Foto: Johanna Holt Kleive
På kniven
– Jeg har ikke drukket ett glass helmelk på 20 år, slår mitt
spisefølge fast.
Vi sitter i kantinen på Nasjonalbiblioteket i Oslo, klokken
10 en lørdag formiddag, midt i et måltid som like gjerne kunne vært servert i
1825: grøt, pannekaker, egg, flesk, bønner, brød, svart kaffe – og selvsagt et
glass melk.
Dette er så langt fra et instavennlig måltid som du kommer.
Det er først og fremst næring – et stille ekko av gastronomiens opprinnelige
formål: å holde mennesker i live.