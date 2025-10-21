Cowboyfrokost på Credo

Heidi Bjerkan har inntatt Nasjonalbiblioteket med Credos kompetansesenter. Slikt blir det cowboymat av. Foto: Johanna Holt Kleive

– Jeg har ikke drukket ett glass helmelk på 20 år, slår mitt spisefølge fast.

Vi sitter i kantinen på Nasjonalbiblioteket i Oslo, klokken 10 en lørdag formiddag, midt i et måltid som like gjerne kunne vært servert i 1825: grøt, pannekaker, egg, flesk, bønner, brød, svart kaffe – og selvsagt et glass melk.

Dette er så langt fra et instavennlig måltid som du kommer. Det er først og fremst næring – et stille ekko av gastronomiens opprinnelige formål: å holde mennesker i live.