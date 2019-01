Christine Koht kreftsyk – avlyser show

Det melder stand Up Norge. Nå bekrefter også produsent Elina Krantz til VG at entertaineren er syk og må avlyse en rekke show fremover. Krantz sier til avisen:

– Alle våre tanker går til Christine og de rundt henne. Vi håper og ber om at dette fantastiske fyrverkeriet av et menneske blir frisk og kommer tilbake til oss, og scenen.

Også i fjor kom det melding om sykdom da Koht måtte avbryte en forestilling på Jessheim. Og rett over nyttår kom første tegn på at 2019 blir et annerledes år for TV-personligheten og komikeren. Da skrev hun i spalten sin i A-magasinet:

«Jeg kommer til å være mye på sykehus fremover. Jeg kommer til å være syk en god stund».

Vi kjenner blant annet Koht fra TV-skjermen og programmer som «Koht i familien», «Koht og kidsa» og «Jan Johansen: Jakten på den norske mannen».