«Caught Stealing»: Hardkokt nostalgipille
Med «Caught Stealing» og Austin Butler i hovedrollen, går Darren Aronofsky inn i den kommersielle actionkomedien.
Austin Butler som den utsatte Hank i Darren Aronofskys «Caught Stealing».
Foto: SF Norge
Film
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Som Picasso engang sa: gode kunstnere kopierer, geniale
kunstnere stjeler. Jeg tror også at Kurt Vonnegut sa noe om å ikke være redd
for å stjele, så lenge man stjeler de rette tingene. «Caught Stealing» stjeler,
stolt og uhemmet. Dette likner ikke på noe Darren Aronofsky har regissert
tidligere, men minner til gjengjeld mye om den typen post-Tarantino/Guy
Ritchie-imitasjoner som ble masseprodusert på nittitallet - og utspiller seg
rundt den tiden.
En hardkokt, humoristisk actionthriller basert på romanen av
Charlie Huston (som også har skrevet manuset). Den første boken i en
romantrilogi om den kronisk uheldige baseball-entusiasten Hank Thompson (Austin
Butler, som endelig har klart å legge av seg Elvis-faktene). Frem til nå har
ikke akkurat Aronofsky markert seg som en stor skøyer, men dette er så nære han
har kommet en slags komedie – som melker mye morbid moro ut av brutale
overfall, grov tortur, stygge skuddskader og massakre med automatvåpen.