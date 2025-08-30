«Caught Stealing»: Hardkokt nostalgipille

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Som Picasso engang sa: gode kunstnere kopierer, geniale kunstnere stjeler. Jeg tror også at Kurt Vonnegut sa noe om å ikke være redd for å stjele, så lenge man stjeler de rette tingene. «Caught Stealing» stjeler, stolt og uhemmet. Dette likner ikke på noe Darren Aronofsky har regissert tidligere, men minner til gjengjeld mye om den typen post-Tarantino/Guy Ritchie-imitasjoner som ble masseprodusert på nittitallet - og utspiller seg rundt den tiden.

En hardkokt, humoristisk actionthriller basert på romanen av Charlie Huston (som også har skrevet manuset). Den første boken i en romantrilogi om den kronisk uheldige baseball-entusiasten Hank Thompson (Austin Butler, som endelig har klart å legge av seg Elvis-faktene). Frem til nå har ikke akkurat Aronofsky markert seg som en stor skøyer, men dette er så nære han har kommet en slags komedie – som melker mye morbid moro ut av brutale overfall, grov tortur, stygge skuddskader og massakre med automatvåpen.