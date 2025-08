Catherine Zeta-Jones om Addams-familien: – De er inkluderende og mangfoldige

Catherine Zeta-Jones sitter dronningaktig i dyp lilla – «Nevermore-fargen, vet du» – foran en bakgrunn av en dyster kirkegård når NTB «møter» henne på Zoom.

Hun spiller Morticia Addams, matriarken i den særegne familien som har en avkappet hånd som medhjelper og anser alt vi andre synes er guffent og skummelt, som koselig og artig.

Familien Addams er ikke som andre familier, men favner alskens særheter og annerledeshet. Fra venstre Lurch, Morticia, Wednesday, Pugsley og Gómez Addams. Helen Sloan / Netflix / Handout / NTB

Fan av Burton

Sesong to av «Wednesday», monstersuksessen til Netflix, har premiere på første del 6. august, mens resten av de åtte episodene blir å se fra 3. september.

Annonse

Serien er fortsatt regissert av Tim Burton. Han er en viktig årsak til at den Oscar-vinnende Hollywood-stjernen takket ja til TV-rollen.

– Når Tim Burton ringer deg, blir du begeistret. Da han spurte om jeg ville ha noe imot å spille Morticia Addams i en serie som fokuserte på Wednesday Addams, sa jeg bare «hvor skal jeg fly til, og når starter jeg?», ler hun – med den rike, gjenkjennelige stemmen.

– Jeg hadde sagt ja til enhver rolle i serien, det gjør du når Tim Burton ringer deg, sier Catherine Zeta-Jones, her i Irland under innspillingen. Vlad Cioplea / Netflix / Handout / NTB

Større rolle

I første sesong så man ikke så veldig mye av Morticia og hennes kjære ektemann Gómez, annet enn at de overøser hverandre med kjærlighetserklæringer og enes i bekymringene over den viljesterke og sinte datteren Wednesday.

Annonse

«Min lille uværssky», som faren kaller henne. I sesong to, derimot, flytter Addams-opphavet faktisk inn på Nevermore-skolen – til Wednesdays store fortvilelse. Det gir langt mer skjermtid for Zeta-Jones.

– Om jeg fremdeles bare hadde hatt en liten rolle, ville det ikke plaget meg. Jeg ante ingenting – til serieskaperne sa de ville fokusere mer på familiedynamikken. Jeg var bare fra meg av begeistring! Og attpåtil så kommer min dronning Joanna Lumley, inn for å spille Morticias mor.

Det er kjendistett i sesong to. Også Lady Gaga, Steve Buscemi, Joy Sunday, Thandiwe Newton og Billie Piper rykker inn i mindre roller og bringer med seg sitt beste spill, ifølge Zeta-Jones.

Joanna Lumley, Jenna Ortega og Catherine Zeta-Jones spiller tre generasjoner sterke Addams-kvinner i andre sesong av «Wednesday». Scott A Garfitt/Invision/AP/NTB

Tok grep

Annonse

– Det ville vært så lett å bare fortsette i sporene etter første sesong, hvile på laurbærene med all suksessen den hadde. Men i stedet tok de grep og skapte nye karakterer og utvidet handlingen, skryter hun av serieskaperne Alfred Gough og Miles Millar.

Men Catherine Zeta-Jones måtte medgi at hun måtte trå litt ekstra til for å spille ut det trøblete forholdet Morticia har til sin egen mor, og til datteren Wednesday. For selv har hun et svært godt forhold til sin mor og til datteren Carys (22), yngst av de to barna hun og Michael Douglas har.

– Men jeg så det skje rundt meg hele tiden, så jeg hentet det derfra! Men under innspillingen tenkte jeg, «herregud, om jeg hadde snakket til moren min som Wednesday gjør, så ville jeg ikke vært i live!». Det var i gamle dager, vet du, sier 55-åringen og ler.

Trøblete mor-datter

Annonse

Mor-og-datter-problematikken vies plass i andre sesong. Man ser mer til generasjonstraumene som følger Addams-familiens blodslinjer, som når Wednesday gråter mystiske, svarte tårer.

– Jeg vet hva de tårene betyr, sier Morticia bekymret til datteren, og prøver å rettlede henne. Det kan Catherine Zeta-Jones kjenne seg litt igjen i.

– Jeg føler ofte at jeg må stoppe meg selv fra å sette et eldre hode på yngre barn, som mine egne. Man kan projisere, forutse hva som vil skje, men du må la barnet gjøre den reisen selv og finne det ut.

Catherine Zeta-Jones som Morticia Addams og Jenna Ortega som datteren Wednesday Addams. Netflix / Handout / NTB

Kjente dem

Annonse

Første sesong av «Wednesday» innehar for øyeblikket rekorden som Netflix' mest populære engelskspråklige serie gjennom tidene. Strømmeserien nådde førsteplass på seerstatistikken i 90 land, og var sett én milliard timer bare tre uker etter premieren i 2022.

Catherine Zeta-Jones ler litt når hun blir spurt om hva hun tror er årsaken til populariteten, og sier «det svaret drømmer alle serieskapere om å finne».

– Jeg vet ikke hvordan dere nordmenn har det, men jeg kan ikke huske en tid hvor jeg ikke visste hvem familien Addams var, sier Zeta-Jones og minnes lørdagsmorgener hjemme i Wales hvor gamle episoder av den svart-hvite TV-serien ble sendt som fyll mellom barneprogram.

– Jeg visste hvem de var, hvilke særheter de hadde og deres egenart. Slik både oldemoren min, bestemoren min, og nå min sju år gamle niese vet.

Annonse

– Inkluderende familie

Dagens appell tror hun kan ha å gjøre med at familien Addams er en svært moderne familie med det hun kaller ultimate kjerneverdier.

– Tenk på hvor inkluderende og mangfoldig familien er, hvordan vi dyrker vår egenart, og ønsker de utstøtte velkommen. Er du annerledes, har du likevel tilhørighet – i motsetning til å bli frosset ut andre steder i samfunnet, sier Catherine Zeta-Jones og begynner å snakke om filmfamilien sin som «vi».

– Jeg tror alle kan føle en tilhørighet til dem, at det greit å være annerledes. For vi lever i en verden hvor det er bra å være snodig, vi applauderer det og ønsker det velkommen – i kontrast til det man ofte hører ellers, om ikke å vise slike sider ved seg selv.

Annonse

Den morsomste scenen Catherine Zeta-Jones filmet, var en fektekamp – med bind for øynene – mot Wednesday.

– Jeg får slåss med kårde igjen – slik jeg gjorde i «Zorro» i 1998! Alt kommer 360 grader rundt når det kommer til stykket.

(©NTB)