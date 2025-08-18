Det er klart for den 20. sesongen av TV 2s «Skal vi danse». Fra venstre: Tobias Brandal Busæt, Carina Dahl, Trygve Bennetsen, Danby Choi, Bernt Hulsker, Tale Torjussen, Desta Marie Beeder, Emilie Enger Mehl, Halvor Bakke, Emma Ellingsen, Tiril Eckhoff, Vendela Kirsebom og Viggo Venn. Fredrik Arff / TV 2 / Handout / NTB

TV 2s programredaktør Trygve Rønningen konstaterer at seerne elsker «Skal vi danse».

– Engasjementet har vært stort også det året programmet har vært borte. Nå har vi brukt tiden godt og håper at vi kan ta programmet til nye høyder, sier han.

Årets deltakere er: Tobias Brandal Busæt, Carina Dahl, Trygve Bennetsen, Danby Choi, Bernt Hulsker, Tale Torjussen, Desta Marie Beeder, Emilie Enger Mehl, Halvor Bakke, Emma Ellingsen, Tiril Eckhoff, Vendela Kirsebom og Viggo Venn.