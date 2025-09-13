Bylarm-stjerneskudd får en halv million

Det var aldri noen tvil om hvem av de 12 nominerte artistene under Bylarm som skulle bli Årets stjerneskudd og en halv million kroner rikere.

Bandet Pumpegris med Vera Sonne i front ble Stjerneskudd under Bylarm. Her fra Øyafestivalen tidligere i år.

– Nivået på årets Bylarm har vært skyhøyt – og sjeldent har vi opplevd en jevnere topp. Likevel skjedde det noe helt spesielt i juryrommet i år. Fra første minutt i vårt siste møte var samtlige jurymedlemmer 100 prosent enige. Det er første gang på mange år vi har stått så samlet umiddelbart. Årets stjerneskudd på Bylarm er Pumpegris, sier Malin Kulseth, juryleder for Årets Stjerneskudd i pressemeldingen lørdag kveld.

Årets Stjerneskudd er en pris som årlig deles ut under Bylarm-festivalen i Oslo, med økonomisk støtte fra Norsk Tipping til talentutvikling. Ut fra en kortliste på 12 artister som alle spiller på Bylarm, velger juryen den ene som skal bli 500.000 kroner rikere og få stempel i historieboka for evig tid.

Tidligere år har blant andre Metteson og Swank Mami fått prisen, mens Randi Oline ble vinner i 2024. Nå i 2025 gikk altså prisen til Pumpegris.

