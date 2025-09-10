Bylarm 2025: Se hvilke artister Dagsavisen anbefaler

Girl Group møter publikum for første gang på Bylarm, som arrangeres fra torsdag 11. september til lørdag 13. september i Oslo. Foto: Universal Music

For 28. gang er det Bylarm i landet, de siste 18 årene med Oslo som fast vertskapsby. Rundt 110 navn, halvparten av dem norske, står på programmet, på ni scener innenfor en radius på noen hundre meter, i tre kvelder til ende. De fleste artistene spiller to kvelder, men ikke lenger enn en halvtime hver gang. Dette hektiske tempoet gjør Bylarm til en helt spesiell opplevelse.

Blant artistene som har spilt på Bylarm som unge og lovende, men likevel ukjente nye navn, er Susanne Sundfør, Aurora, Ane Brun, Sigrid, Girl In Red, Sondre Justad og i en enda fjernere fortid Odd Nordstoga, Kaizers Orchestra, Sondre Lerche og Karpe (Diem).

Årets stjerneskudd og Årets Uhørt