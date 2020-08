– Jeg har lenge tenkt at vi må bruke dette stedet til kultur, sier Pernille Mercury Lindstad, mens hun ser ut over Oslofjorden.

Hun har skrevet manuset til «Odysseen – en indre og en ytre reise», en performativ skulptur som kan oppleves ved Hundesletta i Ekerbergparken i to uker fra og med fredag 21. august. Prosjektet bygger på en fri tolkning av det klassiske diktverket, og publikum lytter til manuset som et hørespill mens de vandrer gjennom skulpturens fem rom, som er utformet av ulike avantgardistiske billedkunstnere. I et av rommene møter publikum også to dansere. Som bakgrunn for hele skulpturen står Oslofjorden med sine øyer som et såkalt theatron, inspirert av det gamle greske uteteatret.

– Også har du trappeformasjonen her, som også blir en del av en sirkulær dramaturgi, fortsetter Lindstad.

– I det hele tatt er det et utrolig vakkert sted.

En verden av i går

Hørespillet følger et lite mannskap anført av hovedkarakteren Ingen, som er på flukt fra et potensielt selvmord. Selv om grunnfortellingen tar utgangspunkt i Odysseen, har også den østerrikske forfatteren Stefan Zweigs erindringsverk «Verden av i går» vært en viktig inspirasjon. Her skildrer Zweig tilstanden i Europa mellom to verdenskriger som en historie om den europeiske sivilisasjonens forfall. For Lindstad var det nettopp følelsen av å leve i en verden preget av stillstand, depresjon og apati hun ønsket å få fram i manuset.

– Da jeg reiste rundt i Europa og leste Zweig slo det meg at det var som vi levde i to parallelle verdener, to vestlige kontekster der alt på en måte ennå var på høyden. Samtidig syntes jeg det var helt grusomt å ikke vite hvordan jeg kunne gripe fatt i alle problemene vi har å stri med i vårt samfunn, sier hun.

– Den gangen i en verden av i går, levde vi i en stille før stormen-periode. Man ventet at noe ville skje.

Avantgardekunst til folket

Bak prosjektet står Theater F, en tverrkunstnerisk plattform med et kompani bestående av billedkunstnere og skuespillere. Plattformen ledes av Lindstad selv i samarbeid med produsent Andrea Skotland. Tidligere har de blant annet jobbet med geriljateater og politisk inspirerte kunstprosjekter, der ulike kunstformer møtes.

– Det som er kult med dette prosjektet er at man bringer kunstnere med så forskjellig bagasje sammen, sier Lindstad.

– Når du krysser impulser fra billedkunst, og teater hvor man gjerne tenker mer episk og dramaturgisk, har vi mulighet til å skape noe helt nytt. Det er veldig spennende å se hva som skjer når disse feltene pirker inn i hverandre.

Ifølge Lindstad har det også vært en viktig målsetning med oppsetningen å bringe avantgardekunsten ut til folket.

– Vi håper jo å kunne treffe et publikum som ikke bare kjenner til den indre kunst-avantgarden i Oslo by. Når folk kommer hit og ser skulpturen, er det klart de lurer på hva som foregår. Og denne nysgjerrigheten håper vi å kunne vekke, fortsetter hun.

Siri Hjorth og Sebastian Kjølaas jobber med utformingen av et av rommene i skulpturen før premieren fredag. I deres rom vil publikum bli mødt av to dansere mens de lytter til hørespillet. Foto; Mimsy Møller

Etterlyser mer kunst

Da Dagsavisen møter henne og de andre kunstnerne noen dager før premieren, er de godt i gang med å bygge opp skulpturen som blir stående fram til 3. september. Å få tillatelse fra Oslo kommune til å sette opp en skulptur av et slikt format i en offentlig park, har derimot vært en utfordring.

– Siden kommunen har så mange instanser under seg, har det vært en kjempelang prosess med utrolig mye byråkrati, sier produsent Andrea Skotland.

Hun viser til en lang og komplisert dialog med blant annet bymiljøetaten, parkforvalter og byantikvaren under planleggingen av arbeidet.

– En kontaktperson på innsiden som kunnet hjulpet kunstnerne med å navigere mellom de ulike instansene, hadde derfor vært fint.

Hun får støtte fra Lindstad som gjerne skulle sett at kommunen la mer til rette for å få fram kunst i det offentlige rom.

– Det er så mange flinke kunstnere i dette landet her som ikke får mulighet til å eksponere seg for et publikum, og derfor blir nødt til å stable opp på egne steder uten tillatelse.

– Når vi jobber tverrkunstnerisk mellom billedkunst og teater, har vi ofte utfordringer med å passe inn, men akurat nå har vi funnet vår plass her og laget vår scene, legger Skotland til.

