Brat, statements, og komfort med bling: Dette er årets Øya-mote

Palestina-solidaritet ble en del av moten på årets Øyafestival.

Venninnene Mille Myrhaug, Selma Endal Lang-Ree og Nora Iversen har truffet midt i blinken for årets Øya-mote.

Kultur

Journalist
Publisert Sist oppdatert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det er andre dag av Øyafestivalen, og årets Øya-mote har inntatt Tøyenparken for fullt. 

Det lades opp til kveldens headliner: Charli XCX, som slo gjennom i 2024 med albumet «brat». Den påfølgende sommeren var kjent som «brat summer», et begrep som viser til en selvsikker og løssluppen attitude, med en sigarett i munnen og gårsdagens maskara rundt øynene.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

kultur mote øya 25 øyafestivalen
Powered by Labrador CMS