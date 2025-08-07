Brat, statements, og komfort med bling: Dette er årets Øya-mote
Palestina-solidaritet ble en del av moten på årets Øyafestival.
Venninnene Mille Myrhaug, Selma Endal Lang-Ree og Nora Iversen har truffet midt i blinken for årets Øya-mote.
Foto: Noa Cecilie Sæther
Kultur
Det er andre dag av Øyafestivalen, og årets Øya-mote har inntatt Tøyenparken for fullt.
Det lades opp til kveldens headliner: Charli XCX, som slo gjennom i 2024 med albumet «brat». Den påfølgende sommeren var kjent som «brat summer», et begrep som viser til en selvsikker og løssluppen attitude, med en sigarett i munnen og gårsdagens maskara rundt øynene.