Brat, statements, og komfort med bling: Dette er årets Øya-mote

Venninnene Mille Myrhaug, Selma Endal Lang-Ree og Nora Iversen har truffet midt i blinken for årets Øya-mote. Foto: Noa Cecilie Sæther

Det er andre dag av Øyafestivalen, og årets Øya-mote har inntatt Tøyenparken for fullt.

Det lades opp til kveldens headliner: Charli XCX, som slo gjennom i 2024 med albumet «brat». Den påfølgende sommeren var kjent som «brat summer», et begrep som viser til en selvsikker og løssluppen attitude, med en sigarett i munnen og gårsdagens maskara rundt øynene.