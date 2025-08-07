Brat-sommeren er ikke over
Øyas aller største booking ga Oslo en ikonisk fest.
Charli XCX på Øyafestivalen 2025.
Mode Steinkjer
Musikk
Ingen konserter under årets Øyafestival er større og mer profilerte enn headliner-settet til Charli XCX. I det yngre popsjiktet er det flere år siden festivalen har gjort en så stor og så relevant booking.
Den britiske popstjernen har vært et stort popnavn i et tiår, men statusen og betydningen hennes sprengte alle proporsjoner i fjor da albumet «Brat» satte stemningen for sommeren til millioner av fans.