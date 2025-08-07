Brat-sommeren er ikke over

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Ingen konserter under årets Øyafestival er større og mer profilerte enn headliner-settet til Charli XCX. I det yngre popsjiktet er det flere år siden festivalen har gjort en så stor og så relevant booking.

Den britiske popstjernen har vært et stort popnavn i et tiår, men statusen og betydningen hennes sprengte alle proporsjoner i fjor da albumet «Brat» satte stemningen for sommeren til millioner av fans.