Tuva (11) er skeiv. Det går helt fint

– Da jeg bestemte meg for at hovedpersonen min skulle være en jente som blir forelska i en annen jente, bestemte jeg meg også for å vise at det ikke er noe problem, sier tegneserieskaper Nora Dåsnes (24) til Dagsavisen. Hun har laget den prisvinnende tegneserieboka «Ti kniver i hjertet».

– Mange unger og ungdom er redde for å fortelle til andre at de er forelska i noen av samme kjønn. Jeg tenker det er sunt med historier som viser at det ikke trenger å være vanskelig. Foreldre kan være støttende. Venner også. Man kan ha det akkurat like fint som man ville hatt det om man ikke var skeiv. Jeg ville veie opp for de tragiske historiene hvor alt er leit og vanskelig, sier hun.

Brytningstid

«Ti kniver i hjertet» handler om Tuva på 12 år. Idet Tuva begynner i sjuende klasse, oppdager hun noe overraskende: Den ene venninna hennes er blitt ungdom og har fått seg kjæreste i løpet av sommerferien. Den andre er barn som før, mest opptatt av å leke i skogen.

Hvilken leir skal Tuva velge? Barn eller ungdom, singel eller kjæreste? Og hvorfor må hun egentlig velge, hun som helst vil at alle skal være venner og være sammen som før?

– 12-årsalderen er en viktig brytningstid. Vennskap blir mer kompliserte. Viktigere, ofte. Man må kanskje velge mer aktivt enn man gjorde før. Det er sårt og skummelt å mangle trygge venner, sier Dåsnes.

Vanskelig å være 12

Det hjelper ikke på Tuvas kvaler at hun selv blir forelska. Betyr det at hun må velge vekk venninna som helst vil være barn og leke i skogen? Må hun begynne med sminke? Med bh?

Og hva om alle uansett syns hun er teit fordi hun gjerne vil henge med jenta hun er forelska i også?

– Jeg vet så klart at det er store forskjeller i hvordan det er å oppdage at man er skeiv. Vi vet at skeive barn og ungdommer oftere sliter psykisk. Dessverre er det fortsatt mange som vokser opp i miljø der det faktisk ikke er greit. «Homo» er et vanlig skjellsord i skolegården.

Hetero forventninger

Også om man har et støttende miljø rundt seg, kan det likevel være ting man tidligere må tenke litt ekstra igjennom som skeiv, forklarer Nora Dåsnes. Selv brukte hun lengre tid enn Tuva gjør på å forstå at hun ble forelska i både gutter og jenter.

– Man har man levd store deler av livet med forventningen om en hetero framtid. Jeg tenker at når jeg har fått den plattformen det er å lage en hel bok, så har jeg et ansvar. Homokampen er ikke ferdig. Det er fremdeles radikalt bare å være til stede som skeiv. Å vise kjærlighet til seg selv, være lykkelig og fornøyd og ta plass ikke bare på Pride, men også i kunsten og musikken og litteraturen. I det daglige. Jeg ville at boka mi skulle la Tuva vise at «sånn er jeg og jeg har også rett til et lykkelig liv», med ungdomsforelskelse og en pappa som er litt klein men mest støttende, med venner og helt vanlige ting, sier Nora Dåsnes.

Pondus-prisen 2020

For «Ti kniver i hjertet» fikk hun nettopp årets Pondus-pris, der Pondus-skaper Frode Øverli er juryleder. Hun deler prisen med Jenny Jordahl og hennes «Hva skjedde egentlig med deg?» Begge serieskaperne fikk 75.000 kroner og mange lovord hver.

– Virkelig gøy. Jeg leste over lista over tidligere vinnere, og føler jeg har havnet i enormt godt selskap, sier Dåsnes.

På lista finner vi blant annet Børge Lund for «Lunch», Hanne Sigbjørnsen for «Tegnehanne», Steffen Kverneland for «Munch» og Malin Falch for «Nordlys 1».

Tidsmaskin

«Ti kniver i hjertet» er Nora Dåsnes’ første egne bok. Den er allerede solgt til en lang rekke land, og skal oversettes til koreansk, spansk, italiensk, fransk, tysk, svensk og dansk.

– Gøy at så mange er klar for å ta imot! Jeg har fått overveldende positive tilbakemeldinger, fra lesere av alle kjønn og legninger. Mange voksne sier at de skulle ønske de hadde denne boka da de var tolv. Det er fint, men gir meg også lyst å kunne reise tilbake med tidsmaskin og gi dem den da. Det mange andre sier, er at boka har vært populær hos barn og ungdom, særlig jenter, som ikke leser så mye ellers. Det er også veldig stas, sier Nora Dåsnes.