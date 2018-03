Prisen for et imperium

Bøker

Det føles merkelig utdatert å dykke ned i den britiske overklassens søte liv i imperiets siste dager. Men det er nettopp der scenen er satt i Jane Gardams trilogi, «En ulastelig mann», «En trofast hustru» og «Venner til sist», som nå er fullført i utmerket norsk språkdrakt signert Ragnhild Eikli. Det handler om et lite knippe advokater og noen kvinner, og deres suksessrike liv i Hongkong og Singapore. Etter hvert også deres avsluttende ensomme liv i en bortgjemt landsby i Dorset.

Sammenlagt drøye 800 sider om to lynende begavede advokater, Edward Feathers og Terence Veneering, om Feathers kone Elisabeth, eller Betty, og noen tilstøtende figurer i samme miljø og klasse. Det hører med til historien at den nevnte Betty har et forhold til Veneering før hun gifter seg med Feathers og blir den trofaste hustruen. De to mennene hater hverandre, men utvikler et slags vennskap mot livets slutt.

Utdatert er imidlertid ikke Jane Gardams talent for utgraving og avdekking av disse mennenes ødelagte følelsesliv, deres tilsynelatende glatte fasade, deres triste, ensomme barndom og kostskoleliv – disse livsskjebnene og bakgrunnen for dem er selve kjernen i denne store fortellingen. De var «barn av imperiet», og deres barndom og oppvekst utgjør de mest hjerteskjærende elementene i trilogien. Kanskje man kunne si at disse mennene betalte omkostningene med å holde seg med et imperium. Selv om de ble rike og levde et liv i bedagelig avsondrethet, eller som Edward Feathers med ironisk selvinnsikt må innrømme: «Skjermet fra den verden vi var betalt for å sitte til doms over».

Han kunne føle ubehag og tretthet når han ved middagen måtte fortelle sin Betty at han i dag «hadde dømt en mann til døden ved henging». Men han sov godt om natta. Dette var kolonien Hongkong før overdragelsen til kineserne, og en storhetstid for de koloniale embetsmenn og deres familier som kunne nyte privilegier av mange slag – som tjenerskap og utmerket service på alle kanter. Slik at Betty Feathers når hun kommer til Hongkong mange år senere må innrømme at atmosfæren er en annen: «Tenk, disse kinesiske ansatte anstrengte seg ikke lenger for å finne fram de de fineste diamantene til meg..». Et imperium i solnedgang altså.

Jane Gardam eksellerer i ironi og understatement i disse tre romanene. De tragikomiske elementene er mange. Hun er også en mester i forskyvninger og forflytninger av tid og rom. Livshistoriene til de sentrale figurene i romanen gjentas og fylles ut gjennom de tre romanene slik at stadig nye brikker faller på plass. Portrettene av Edward Feather og Terence Veneering blir både tydeligere og skarpere, men også mer sammensatte og komplekse etter hvert som barndom og oppvekst og yrkesliv får plass i fortellingen.

Jane Gardams styrke er hennes evne til å pensle fram fine karakterer og troverdige, avslørende dialoger.

Noen ganger kan gjentakelsene oppleves som unødvendig mange, eller de kan med velvilje betraktes som oppdateringer.

Det første bindet i trilogien, «En ulastelig mann» kom ut i England i 2004 da forfatteren Jane Gardam var 76 år, tre år senere fulgte «En trofast hustru», og i 2013 kom det avsluttende bindet «Venner til sist». Da hadde forfatteren Jane Gardam rukket å bli 85 år, men hadde altså klart å skrive sitt opplagt beste verk.

Allerede i åpningskapitlet i første bind forstår man at dette er beskrivelsen av et livsløp, og ikke bare en kort epoke. Det er den gamle, pensjonerte advokaten Edward Feather som inntar scenen, spøkefullt kalt «Gamle Filth», et økenavn han selv skal ha vært opphavet til. Filth som forkortelse for «Failed in London Try Hongkong».

Han er blitt over 80 år gammel og bor nå alene i en liten landsby i Dorset etter at hans kone Betty plutselig en dag falt død om i tulipanbedet. En dag flytter det inn en eldre mann i nabohuset. Det viser seg å være Feathers rival og kollega Terence Veneering. Han som visstnok skal ha hatt et forhold til hans avdøde kone Betty. Deretter forflytter romanen seg til Malaysia til slutten av 1920-tallet der Edward er en sorgløs 5-åring som snakker malayisk.

Beskrivelsen av barnet Edwards brutale «hjemsendelse» til England for å lære engelsk og gå på kostskole, er romanens dramatiske høydepunkt, skildret i et dempet, svalt språk. Dette var skjebnen til et stort antall «kolonibarn». Edward Feathers var morløs, men ikke farløs. Men faren var fraværende, fjern og whiskydrikkende. Gutten ender hos en fosterfamilie i Wales, fjerne slektninger uten varme følelser for den lille, stammende Edward. Men han er begavet, ja, sylskarp, og det blir Oxford og studier og en solid karriere som advokat og dommer. Og han treffer Betty, ikke vakker, blek og litt lubben, men robust og livlig og god til å lage mat.

I trilogiens andre bind, «En trofast hustru» er det Betty som har ordet. Her veksler skildringer med brev og tankereferater og tilbakeblikk. Det er ikke den store lidenskapen som preger forholdet mellom Edward Feathers og Betty Macintosh, men Edward Feathers forstår sitt behov for en kvinne: «Du må hjelpe meg så jeg ikke blir en total tørrpinn», sier han til sin tilkommende før han «kysser henne som en bror».

I det avsluttende bindet «Venner til sist» er det den sjarmerende, blonde Terence Veneerings liv og skjebne som blir gått etter i sømmene. Utgått fra kummerlige forhold i nordøst England, med en invalid russisk far og en hardtarbeidende mor, som begge dør i et bombeangrep tidlig under annen verdenskrig, blir han mer eller mindre overlatt til seg selv som ung. Men han er briljant og sylskarp på skolen. Og ender i Hongkong der han gifter seg med en rik kinesisk kvinne og får en sønn.

Jane Gardam vever disse skjebnene sammen til hele livsløp, og hver av trilogiens romaner ender med død og begravelser. Disse strålende karrierene i utlendighet ender i ensomme, kalde år på den engelske landsbygda. Det er mye besk, britisk humor under linjene i disse livsreisene, det er innsikt og klokskap. Og den bæres av en ujålete, likefram og tilgjengelig prosa som gir trilogien en helt spesiell sjarm og letthet.

Jeg ville forsverge at det var mulig å kjenne nærhet til britisk overklasse, men har gitt tapt for forfatterens tilgjengelige, men likevel sofistikerte litterære stil og tidvis beske humor.