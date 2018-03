Men hjertet lever

Bøker

Maylis de Kerangal

«Reparere de levende»

Oversatt av Thomas Lundbo

Aschehoug

Nittenårige Simon Limbres står grytidlig opp. Sammen med to kompiser kjører han til kysten utenfor Le Havre i Frankrike, for å surfe. Det er kaldt, men perfekt. Først på veien hjem skjer ulykken. Bilen krasjer, Simon slynges mot frontruta med slik kraft at han får blødninger og nerveskader i hjernen. Han havner i koma, og erklæres hjernedød.

Men «Reparere de levende» er ikke fortellingen om Simon. Ikke egentlig. Det er fortellingen om Simons hjerte. Et hjerte som i nitten år har slått i hans kropp, men som nå blir holdt i kunstig rytme av maskiner, mens hans sjokk-numne foreldre etter en del fram og tilbake bestemmer seg for at sønnen skal bli organdonor, før det transplanteres over i en annen kropp, og slår videre i brystet til en femtienårig kvinne. Hva er et liv, en kropp, en sjel, nå som vi har evnen til å bytte ut så sentrale og symbolsk viktige kroppsdeler som hjertet, spør Maylis de Kerangal, men indirekte.

Hun gjør det på strålende vis. Lange, flytende men likevel målrettede, setninger bølger og bukter seg over sidene, slik bølgene slår mot stranda, eller blodet strømmer gjennom en kropp. Brå stopp og dunk og brudd illuderer hjerteslagene, taktskiftene, pumpa som drar fortellingen videre. Formen speiler tematikken, eller omvendt, uten at noen av delene er vanskelige å forstå eller lese, og uten at det staves altfor tydelig og uttværet ut, det hele.

Kapitlene veksler fra person til person. Starter hos Simon på surfetur. Følger så intensivlegen på akuttmottaket, som tar ansvar for å holde kroppen i live og blir den som må varsle hans mor om hva som har skjedd. Moren, på hennes livs verste dag. En sykepleier som kommer på vakt etter en fyrig natt med en elsker. Organdonasjonskoordinatoren ved sykehuset, som får den tvilsomme gleden av å overtale Simons mor og nå også far til å donere bort sønnens organer. Mottakersykehusets koordinator. En feiret kirurg av kjent legeslekt. Kvinna som mottar hjertet.

Fortellingen snor seg fra den ene til den andre, viser hvordan alle liv er sammenvevd, fast eller løst. Samtidig, paradoksalt nok, viser den også hvordan vi er atskilte, ukjente for hverandre og for livets gåte: «menneskeheten pulverisert til en uendelighet av divergerende baner». En allvitende forteller loser oss videre, kommer med påstander, og peker innimellom på seg selv: «hukommelsen sitter i hele kroppen, men det vet ikke [moren]», men også «hva de tenker i dette øyeblikket vet jeg ingenting om».

Sentralt i «Reparere de levende» er definisjonen av død. Før var hjertestans lik død. På en konferanse i 1959, som omtales i romanen, ble den vitenskapelige definisjonen på død endret til at hjernen ikke lenger fungerer. Det endret alt. Men menneskets intuitive forstand henger ikke med. Simons foreldre ser en varm kropp i senga. Riktig nok holdt i live av maskiner, men han oppleves ikke som død. Hva om han likevel lever? Skrekken for å bli levende begravd er allmennkulturelt skrekkgods.

Og hjertet er et viktig organ, i alle kulturer. Mottakeren er oversetter. Hun har lært seg et nytt språk for å bli bedre kjent med et annet, og lurer på om det nye hjerte kanskje kan hjelpe henne å bli bedre kjent med seg selv. Simons mor prøver i det lengste å unngå å uttale ordene, «ulykke», «koma», «irreversible skader» overfor mannen. Ønsker i det lengste å holde ham på den andre siden, der ingenting ennå har skjedd. Brutaliteten i språket åpenbarer seg for henne, og for oss.

«Reparere de levende» er en klok bok, like original som den er tankevekkende. Maylis de Kerangals karakteristiske flytende stil er fint ivaretatt av oversetter Thomas Lundbo.